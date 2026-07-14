Meghátráltak az üzletláncok: sikeresnek tűnik a dinnyetermesztők fellépése, egyelőre elmarad a tiltakozó akció

Elmarad a magyar dinnyetermelők július 15-re, Alsónémedibe meghirdetett tiltakozó akciója és az ingyenes dinnyeosztás. A termelői szervezetek az elmúlt napok egyeztetései után esélyt látnak arra, hogy tárgyalásos úton rendezzék az áruházláncok akciós árazása miatt kialakult konfliktust. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete közös közleményben jelentette be, hogy elmarad a tiltakozó megmozdulás és a dinnye ingyenes osztogatása. A szervezetek egyúttal valamennyi demonstratív akciójukat határozatlan időre felfüggesztették.

Tűzszünetet jelentettek be a dinnye fronton. A termelők tárgyalnak az üzletláncokkal, felfüggesztették a tüntetésüket Fotó: Havrán Zoltán

A döntést azzal indokolták, hogy az előző két nap egyeztetései alapján jó esély mutatkozik a dinnye forgalmazása körül kialakult piaci problémák tárgyalásos rendezésére. A szakmai szervezetek szerint jelenleg az együttműködést erősítő megállapodás szolgálhatja leginkább a termelők, a kereskedők és a fogyasztók érdekeit.

A demonstrációt eredetileg az Alsónémediben található Penny-logisztikai központ közelébe hirdették meg. A termelők ingyenes dinnyeosztással kívánták felhívni a figyelmet arra, hogy álláspontjuk szerint egyes áruházláncok indokolatlanul alacsony akciós árakat alkalmaznak, amelyek veszélyeztethetik a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét.

Dinnye: A Tesco és a Penny akciós ára váltotta ki a tiltakozást

A konfliktust az robbantotta ki, hogy a

Penny Market 155,

a Tesco pedig 159 forintos

kilogrammonkénti bruttó fogyasztói áron hirdette meg a görögdinnyét. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete ezeket az árakat dömpingjellegűnek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen mértékű akciózás tovább ronthatja a termelők alkupozícióját.

A termelők már korábban is arra kérték a kiskereskedelmi láncokat, hogy a hazai szezon felfutásakor ne csökkentsék drasztikusan a dinnye fogyasztói árát, és a kínálatukban részesítsék előnyben a magyar termést az importáruval szemben. A felhíváshoz a FruitVeB és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott.

A gazdálkodók szerint a dinnye vevőcsalogató termékként történő, rendkívül alacsony árazása az egész termékpályára nyomást gyakorolhat. Bár az olcsó akció rövid távon kedvező a vásárlóknak, közvetve lefelé szoríthatja a felvásárlási árakat, miközben a termelők költségei – köztük az öntözés, a munkaerő, a növényvédelem és a szállítás kiadásai – továbbra is magasak.