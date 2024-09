Szintet lépett az Opus és a Zwack, újrakeverik a részvénypaklikat a tőzsdéken

Hivatalosan sem tekinthető kisrészvénynek ezentúl az Opus: a pesti parkett egyik legnagyobb tavalyi sztoriját hozó cég hétfő óta már nem tagja a kisebbik BÉT-indexnek, a BUMIX-nak, a vállalat ugyanis túl nagyra nőtt már a kispályához – a felfutásra pedig a britek is felfigyeltek, a cég részvényei ugyanis a BUX mellett most már az FTSE három indexében is forognak, ezzel pedig egyértelműen szintet lépett a hazai papír – mondta a Világgazdaság Arbitrázs című műsorában Nagy András, az Erste részvényelemzője.

Az újrasúlyozás egyik, ha nem a legnagyobb nyertese az Opus / Fotó: Szabó Gábor / BÉT

Opus, Zwack, AutoWallis, Waberer’s: sikersztorik a BÉT-en

Világszerte újrasúlyozták az indexeket az elmúlt időszakban, a folyamatnak pedig az egyik legnagyobb nyertese az Opus volt, de jól járt a Zwack is, amely bekerült a BUMIX-ba, és egyértelműen jó hírt kapott az AutoWallis és a Waberer’s is, melyek ezentúl a bécsi tőzsde régiós kosarában, a CECE indexben is szerepelnek.

Jól járt a Magyar Telekom is, mely ugyan itthon egyértelműen blue chipnek tekinthető, a BÉT régiós kosarába, a CETOP-ba csak most került be

– emelte ki az elemző.

A beszélgetésben szó esett:

a részvényindexekbe való bekerülés jelentőségéről (0:50–03:28),

a BUX-ból kieső BIF, és az onnan kifelé kacsingató PannErgy kilátásairól (03:50–06:28),

a BUMIX-ból felfelé kilépő Opus Global világhódító útjáról (06:50–10:02),

az AutoWallis és a Waberer’s régiós sikereiről (10:40–12:40),

arról, hogy melyik részvény lehet a következő, amely ki- vagy becsúszhat a hazai indexek valamelyikébe (12:50–13:30),

a régiós indexek átrendeződésének tőkemozgató hatásáról (13:50–18:08),

a hazai indexek ragyogó idei teljesítményéről (18:25–23:15),

és arról, hogyan alakítaná a szakértő portfólióját a Commerzbank körüli ribillió (23:30–27:32).

