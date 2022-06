Nagy-Britannia az elsők között vezetett be villanyautó-vásárlási támogatást, 2011-től 5000 fontot adtak a 32 ezer fontnál olcsóbb villanyautót vásárlóknak, amit egészen 2021 elejéig fenntartottak, amikor megfelezték az összeget, 2021 decemberében pedig további 1000 fontot vettek el belőle. Most pedig arról döntött a kormányzat, hogy azonnali hatállyal megszünteti a fennmaradó 1500 fontos támogatást is – a már megkötött szerződésekhez még odaadják a pénzt –, az erre a célra a költségvetésben elkülönített összeget pedig inkább az elektromos töltő-infrastruktúra fejlesztésére költik. A hivatalos indoklás szerint a villanyautók piaca beindult, nincs szükség további támogatásra – ebben szerepet játszik az is, hogy a személyautók és a könnyű haszonjárművek 2030-tól már csak akkumulátoros-elektromosak lehetnek, a 26 tonna alatti haszonjárműveknél 2035-ben, a 26 tonna felettieknél 2040-ben következik be az átállás –, helyette a kihívásokkal küzdő töltő-infrastruktúra fejlesztésének támogatására költik a forrásokat. Így nemcsak azoknak segítenek, akik képesek új autót vásárolni, de közvetetten azoknak is, akik használt villanyautókat vásárolnak.