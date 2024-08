Bemondták, amire régóta vártunk: jön a technológia, amellyel lassabban öregszenek az autók

„A szoftverek forradalmi változásokat hoznak az autóiparba” – jelentette ki Stefan Hartung. A Bosch igazgatóságának elnöke és kollégái a német cégcsoport idei sajtóeseményén (Bosch Tech Day) – melyen a Világgazdaság is részt vett – többek között arról beszéltek, hogy a jövőben az autók is integrálódhatnak a digitális világba, és ezáltal frissíthetők lesznek.

A Bosch szerint szerviz helyett szoftverfrissítés jöhet az autóknál /Fotó: Bosch

Bosch: szerviz helyett elég lesz szoftvert frissíteni az autóknál

Markus Heyn, aki a vállalat mobilitás üzleti szektoráért felel, úgy fogalmazott: a funkcióik bővítéséért ezután már nem kell a járművekkel szervizbe menni, egy távoli (Over the Air) szoftverfrissítés is elegendő lehet erre. Szerinte

ez azt is jelenti, hogy a Bosch technológiáival lassabban öregszenek a kocsik.

Ráadásul korántsem csak személyautókról van szó, miután

a teherautók,

a motorkerékpárok, de még

az elektromos kerékpárok is új biztonsági és kényelmi funkciókkal bővülhetnek ilyen módon.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a magyar gépkocsiállomány átlagéletkora 2024 második negyedévében a 16 évhez közelít, vagyis nekünk különösen fontos lehet a Bosch terve.

Ám amint arra Hartung rámutatott: a szoftverek és a mesterséges intelligencia (MI) kínálta lehetőségek optimális kihasználásához egyenrangú partnerekre van szükség, egy-egy cég egyedül kevéssé tudja megoldani mindezt.

Egy friss McKinsey-tanulmány szerint 2030-ra előreláthatólag a 462 milliárd dolláros volument is elérheti az autóipari szoftverek és elektronikai termékek globális piaca.

A Bosch tervei szerint része lesz ennek, miközben továbbra is világszerte az autógyártók vezető partnere marad. Heyn mindenesetre azzal hűtötte le a kedélyeket, hogy „a szoftveresen definiált járművek korának még csak az elején járunk”.

Ennek ellenére a vállalat már olyan megoldásokkal rukkolt elő, mint

a járműállapot-felügyelet (Vehicle Health), mely a flottaüzemeltetőknek segít megelőzni a járműveik meghibásodását és növelni a működés hatékonyságát.

A kifejezetten logisztikai cégek számára kifejlesztett L.OS digitális platformmal a digitalizáció folyamatát segítik, egyszerűsítve a teljes üzemi műveleti láncot.

De olyan speciális szoftvert is kifejlesztettek, mellyel az autók rendkívül lágyan, rángatásmentesen fékezhetnek le, illetve állhatnak meg. A Bosch eBrake to Zero rendszerével nem csupán araszoló (Stop and Go) forgalomban válhatnak kevésbé zavaróvá a hirtelen fékezések, hanem az „utazási betegség” veszélye is mérsékelhető. Utóbbi komoly segítséget nyújthat az araszoló forgalomban.

Nem úgy megy az elektromos átállás, ahogy azt elképzelték

A Bosch várakozásai szerint 2030-ra az összes új autó 70 százaléka lesz tisztán elektromos Európában. A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy éppen Németországban gyenge a fogyasztás: az újonnan forgalomba helyezett járműveknek mindössze 12 százaléka volt elektromos hajtású az idei számok alapján. A nagy német autógyártók közül a Porsche, a BMW és a Mercedes-Benz már jelezte, hogy elektromos átállási programja tarthatatlan, és a valós igényekhez, a realitásokhoz kell szabnia.