Az utóbbi években a határokon átnyúló online kiskereskedelem robbanásszerű növekedésének lehettünk tanúi. 2021 nyaráig az Európai Unió határain kívülről rendelt termékek 22 eurós értékhatárig vám- és áfamentesek voltak. Ezt a szabályozást azonban 1983-ban vezették be - ekkor még alig vásárolt valaki magánszemélyként Kínából. Időközben azonban a B2C, vagyis a magánszemélyek és cégek közötti e-kereskedelem volumene sokszorosára nőtt és rendkívül népszerűek lett például a kínai Aliexpressen keresztüli rendelés. Ez pedig jelentős áfabevétel-kiesést okozott az uniós országoknak, illetve veszteséget a helyi kiskereskedelemnek.

Cikkünkben áttekintjük, hogyan változtak az EU-n kívüli országból online rendelt termékek adózására és vámkezelésére vonatkozó szabályok. Különös tekintettel arra, hogy ha valaki Magyarországon rendel ilyen termékeket, például Kínából, milyen költségekre számíthat.

Fotó: eutuo

Vámkezelési díj, áfa, vám

A 2021. június 1-től hatályos rendelkezések alapján értékhatártól függetlenül minden, az EU-n kívülről érkező árura meg kell fizetni az áfát. Korábban 22 eurós értékhatár alatt vámáru-nyilatkozatot sem kellett kitölteni, de június 1-től ez is változott. Vámot ugyan csak 150 euró felett kell fizetni, de vámáru-nyilatkozatot minden esetben be kell nyújtani.

Az áfát a gyakorlatban legtöbbször a címzett, vagyis a megrendelő fizeti. Nálunk a Magyar Posta a 150 euró érték alatti áruküldemények vámkezelését a NAV-val közösen kialakított speciális vámkezelési eljárás keretében, automatikusan végzi. Vagyis a vámkezelésre nem kell külön megbízást adni, ám ennek is van egy szolgáltatási díja. A vámkezelési díjat a posta sávosan, a küldemény értékével arányosan számítja fel.

Mennyibe kerül mindez pontosan?

Példaként vegyünk egy 10 euróba kerülő telefontokot, amit az e-bayről rendelünk meg egy kínai szállítótól. A cikk megírásakor érvényes árfolyamon a tok vételára 3577 forint. Ehhez jön a 27%-os áfa (966 Ft), valamint a vámkezelési díj. Ez 10 euróig online fizetés esetén 399 Ft. Mivel a megrendelt termék értéke nem éri el a 150 eurót, vámot nem kell fizetni. Így a vételáron felül jelentkező költség 1365 forint, vagyis ezentól az egyébként átszámítva 3577 forintos termék, 4942 forintunkba kerül.

Amennyiben azonban például egy 44 eurós memóriakártyát rendelünk a telefonunkhoz Kínából, az áfa már 4250 Ft, a vámkezelési díj pedig 599 forint. Vagyis a vételárra csaknem 5000 forint többletköltség rakódik a június 1. előtti kondíciókhoz képest. Ha pedig a rendelés értéke akár csak egyetlen euróval meghaladja a 150 eurót, mindezen felül a vámot is meg kell fizetni.

Mit tehetünk a pluszköltségek elkerülése érdekében?

A 2021. július 1.-től bevezetett szabályozás céljával összhangban most már számos termék esetében reális alternatíva az unión belüli vagy belföldön történő vásárlás. Főleg az olyan webáruházak esetében lehet ez a megoldás kifizetődő, amelyek több országban is jelen vannak, és a forgalmuk számottevő. Így olyan mennyiségben tudnak importálni, hogy akár jelentős kedvezményeket is kiharcolhatnak a beszállítóiktól. Az így kialakított kedvező árak pedig abszolút versenyképesek az áfával és vámkezelési díjjal megnövelt kínai magánimporttal szemben. Arról nem is beszélve, hogy a szállítási idő is sokkal rövidebb, ha az unión belül vásárolunk online.