Évi 2,5 milliárd dollárra növelheti forgalmát a Gazelle, a Santa Cruz és az Urban Arrow kerékpármárkákat is tulajdonló holland Pon Holdings, miután sikerült megszereznie a kanadai Dorel Industries Inc. kerékpár-gyártó üzletágát, a Dorel Sports-ot – írja a Reuters. A 810 millió dolláros üzletet hétfőn jelentették be, az akvizíciót minden várakozás szerint még 2022 első negyedévében lezárják, ha arra a versenyhatóságok is engedélyt adnak.

Fotó: JEFF PACHOUD / AFP

A Dorel felvásárlásával a holland pénzügyi szolgáltató kézébe kerül többek között az Egyesült Államokban nagy múlttal rendelkező (a Csepel kerékpárgyár többségi tulajdonának megszerzésével a rendszerváltás után itthon is egy csapásra ismertté vált) Schwinn, a BMX-ekben erős Mongoose, és a felső kategóriás, a Tour de France-ról is ismert országúti kerékpárokat kínáló Cannondale márka is, valamint több, Európában kevésbé ismert A-kategóriás márka, mint a GT, Charge vagy a Caloi.

Az akvizíció révén a Pons megvetheti a lábát a tengerentúlon, ráadásul a Gazelle diereni gyára mellett egy második, a már birtokában lévőnél nagyobb hollandiai üzemre is ráteheti a kezét, Almelóban, ahol a Cannondale új gyára épül (a Pons-nak volt már egy sikertelen kísérletre erre 2017-ben, amikor a holland Batavus és a szintén holland Sparta megvételére tett egy visszautasított, 900 millió dolláros ajánlatot).

A tavaly 1 milliárd dolláros bevételt realizáló Dorel Sport bekebelezésével a Pons Holdings a világ legnagyobb kerékpár-gyártójává léphet elő, megelőzve a tajvani Giantet és a kínai Meridát, valamint a szintén kínai Yadeát is. A Dorel Industries Inc. két megmaradó üzletágára, a gyermekjátékok, illetve a bútorok gyártására fókuszál a jövőben. A torontói tőzsdére bevezetett cég részvényeit már a bejelentés előtt adni kezdték, árfolyama a múlt héten csaknem 6 százalékkal, 10,42 kanadai dollárra, idei minimumértéke közelébe csökkent.

A Pons kerékpár-üzletága – amely tavaly 875 millió dollár forgalmat generált – jelenleg 70 százalékban az elektromos kerékpárokra épül; Amszterdamban például épp a múlt hónapban indította be a "Swapfiets" elnevezésű, havidíjas e-kerékpár javító szolgáltatását. A cég vezérigazgatója azt reméli, a Dorel Sport megvásárlásával hamarosan az Egyesült Államokban is indíthat ehhez hasonló szolgáltatásokat. A Dorel felvásárlásához szükséges pénzt a kerékpárok, illetve kerékpár-alkatrészek gyártására specializálódott Accell Groupban meglévő 20 százalékos részesedésének értékesítésével teremtette elő, amelyet nemrég zárt le. A Pons-ról korábban az a hír járta, hogy az Accell többségi tulajdonrészének felvásárlására készül, ám a társaság visszautasította az ajánlatot, a Pons Holding ezután döntött úgy, hogy megszabadul a rivális holland cégben lévő kisebbségi tulajdonától.