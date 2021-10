Kedvezményesen hozzájutni egy vagy több akciós termékhez még karácsony előtt – ez a magyar vásárlók felét idén is izgalomban tartja, ám a Black Friday-akciókra fordított összeg csökkenhet.

Míg tavaly 40 ezer forintért tervezett vásárolni az időszakos leárazásokra nyitott fogyasztó, addig az idén valamivel kevesebbet, 34 ezer forintot szándékozik elkölteni

– derült ki az e-kereskedelmi szoftvereket fejlesztő LogiNet Systems és a Reacty Digital friss felméréséből. Ez többek között az egész éven át tartó, folyamatos online vásárlással és eszközbeszerzéssel, valamint az alacsonyabb elkölthető jövedelemmel magyarázható a kutatást végző szakértők szerint.

A reprezentatív felmérés vizsgálta a vásárlás tervezett helyét is: a többség online és offline is élne a kedvezményekkel, de a tavalyi számokkal ellentétben a csak online vásárlást tervezők aránya csökkenhet idén, méghozzá 19-ről 15 százalékra. Szakértők szerint ennek okai sokrétűek lehetnek; közrejátszhatnak a növekvő szállítási díjak, de a korábbi online rendelések során tapasztalt csalódottság is. Nagyon úgy tűnik, hogy a fogyasztók egy része nem felejt: azok a vásárlók, akikhez tavaly késve vagy sérülten érkezett meg az online rendelt termék, idén valószínű, hogy egyáltalán nem vagy nem online fognak vásárolni. Márpedig belőlük nincs kevés: az előző évhez képest többen jelezték, hogy 2020-ban késve érkezett meg a fekete pénteken rendelt csomagjuk. Míg 2019-ben tízből két ember, addig tavaly már tízből három számolt be késésről. A futár távozása után sem mindig ült ki mosoly az arcokra: tavaly a csalódott vásárlók harmada szembesült sérült termékkel a rendelései alkalmával.

A csalódottságot tetézte a már az elmúlt évre is jellemző árukészlethiány: a kinézett termékeket a vásárlást tervezők fele egyszerűen nem találta a virtuális vagy a fizikai polcokon.

Ez idén a globális szállítási nehézségek és a szórakoztató- és számítástechnikai ipart érintő csiphiány miatt tovább fokozódhat. Máriás Zsigmond, a LogiNet Systems Kft. ügyvezetője szerint a vásárlók késésből fakadó csalódottsága sok esetben kivédhető például azzal, ha az e-kereskedők transzparensen megmutatják, merre jár az online rendelés. Sérült vagy hibás termék esetén pedig a könnyű visszaküldhetőség lehet az elégedettség kulcsa.

Az e-commerce szereplőknek fontos észben tartaniuk: az online vásárlás nem a vásárlás gomb megnyomásával, hanem az áru sértetlen kézbesítésével, illetve a garanciakezeléssel ér véget

– mutatott rá a szakember.

Akiket viszont nem ért csalódás, vagy mindezek ellenére is akcióvadászatra indulnak, azok, úgy néz ki, az idén új hobbi felé kacsingatnak: az előző évhez képest az otthonfelújítással kapcsolatos termékek népszerűsége nőhet a legnagyobb mértékben. A barkács- és kerti eszközt forgalmazó kereskedők 17 százalékos keresletnövekedésre számíthatnak, minden ötödik Black Friday-vásárló tervez ilyen terméket beszerezni. Szintén nagyot ugorhat a háztartási és vegyi áruk iránti kereslet, akár 14 százalékkal is nőhet a kedvezményes tisztítószereket választók száma. És hogy legyen mit tisztítani, sokan az akciók keretében veszik meg a régóta vágyott új hűtőt vagy mikrót is: a háztartási kis- és nagygépek iránti kereslet akár 8 százalékkal emelkedhet. A vásárlást fontolgatók 31 százaléka tervez valamilyen fehérárut vásárolni, ezért ez lehet a legnépszerűbb kategória idén.

Míg a koronavírus miatt elterjedt otthoni munkavégzés jót tett ezeknek a termékkategóriáknak, addig nem igazán kedvezett a ruházati cikkek népszerűségének: bár továbbra is előkelő helyet foglalnak el a preferencialistán, az előző évhez képest 6 százalékos lehet a visszaesés. Nem beszélve a szórakoztatóelektronikai eszközök iránti keresletről: az egyik legnépszerűbb kategória számottevő, akár 7 százalékos elfordulást is elkönyvelhet. Egy másik, hagyományosan kedvelt szegmenst sem kímél az idei szezon:

kevesebb vitamint, táplálékkiegészítőt vehetünk, az egészséggel kapcsolatos termékek népszerűsége akár 5 százalékkal is csökkenhet.

Ami viszont nem változik, hogy továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek az ár-összehasonlító oldalak; a vásárlást tervezők több mint fele biztosan körbenéz ezeken a portálokon, mielőtt kosárba helyezi a vágyott terméket. Ami az impulzusvásárlásokat illeti, a tavalyi adatokhoz hasonlóan nagyjából minden nyolcadik fogyasztó (13 százalék) vásárol akkor is egy ordító akció láttán, ha nincs is igazán szüksége a termékre. Az ismert, nagyobb kereskedők malmára hajthatja a vizet az a tény, hogy a válaszadók 70 százalékának fontos, hogy a fekete pénteki akciókat csak megbízható, ismert oldalakról vadássza le.