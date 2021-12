Minden Foxpost automatába kért csomagot leszállítottunk december 24-ig – mondta a VG-nek Bengyel Ádám, a cég vezérigazgatója. Úgy véli, minden karácsonyi szezon nehéz, hiszen ebben az időszakban kezelik a kiscsomag-kiszállító szolgáltatók a legnagyobb csomagmennyiséget, de az idei minden korábbi évet felülmúlt, valószínűleg történelmi csúcsokon voltak a napi csomagszámok. Ezúttal három hét alatt kellett leszállítani azt, ami év közben egy-két havi mennyiség. Ez önmagában nem különleges, ám a szakember szerint pár hétnyi extra volumen miatt nem lehet felvenni, betanítani két-háromszor annyi ügyfélszolgálati munkatársat, futárt, mint az év többi hónapjában.

A tavaly decemberi mennyiség dupláját szállítottuk ki, ami azt is jelenti, hogy 600-700 ezer felhasználó nyomkodta az automatáinkat szerte az országban. Az is kijelenthető, hogy ennyi csomagautomatánk még sosem volt, hiszen az évet 160 berendezéssel kezdtük és 360-nal fejezzük be

– jelezte Bengyel Ádám, hozzátéve, hogy a hálózat mérete és a csomagmennyiség megfelel az előzetes terveiknek.

Emellett azonban olyan kihívásokkal kellett szembenézniük, amelyekre senki sem számíthatott. A globális ellátási láncok akadozása miatt ilyen volt a kisteherautó-hiány is. Felidézte, hogy novemberi és december eleji átadásra 32 darab kisteherautót rendeltek a világ két legnagyobb gépkocsigyártójától, december 10-ig azonban egyetlenegy darabot szállítottak csak le. Ráadásul az utakon általában látott L2-es, L3-as járműveknél a Foxpost járműi nagyobbak, L4, L5-ös hosszúak, amelyekből nincsenek az országban bérelhető készletek. A cégvezető hangsúlyozta: a kollégái heroikus piackutatás után végül a hiányzó autómennyiség kétharmadát pótolni tudták. Csakhogy a bérleti díjak megnégyszereződtek decemberben a kisebb, L2-L3-as kapacitású teherautóknál. Mivel a kisebb autóba kevesebb csomag fér, több kört kellett a futárjaiknak fordulniuk, sőt, a kapacitásnövelés érdekében Budapesten és az agglomerációban bevezették az éjszakai kiszállítást is.

Mivel a nehézségek ellenére az egyik legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb gépjárműpark áll rendelkezésre, az AdBlue adalékanyag hiánya is nagyon komoly kockázatot jelentett. Bengyel Ádám leszögezte: egyes sajtóhírekkel ellentétben az ellátást folyamatosan tudták biztosítani, a beszerzési ár azonban itt is megháromszorozódott. A félvezető- és csiphiány úgy hátráltatta a munkát, hogy emiatt a Foxpost magyarországi partnere csaknem 50 automatával kevesebbet tudott leszállítani. A kezelt csomagmennyiség elérte a tervezettet, viszont kevesebb rekesz állt rendelkezésükre, amelyek száma így is 41 ezer fölé emelkedett.

A társaság vezérigazgatója a lassan két éve tapasztalható munkaerőhiányról elmondta: az egyetlen pozitív következménye a munkabérek emelkedése, ami ugyanakkor hatással lesz az áraikra, ami végső soron az inflációt is pörgeti. „Olyat azonban, hogy kölcsönzött munkaerőt műszak közben elvisznek egy másik céghez, mint ahogy az építőiparban ez sokszor előfordul, mi nem tapasztaltunk. Ilyen idén fordult elő először az iparágban, de szerencsére nem nálunk” – közölte Bengyel Ádám, megjegyezve, hogy ez lehet akár egy új „trend” kezdete.

A kihívások ellenére 2021 volt a Foxpostnál az eddigi legproduktívabb év. Felépítettek egy 8000 négyzetméteres raktárat, amely már az év végén segítette a munkájukat, holott áprilisban még csak szántóföld volt a helyén.

Ha itt bármilyen csúszás lett volna, nem tudtuk volna leszállítani a novemberi és a decemberi csomagmennyiséget

– közölte a cégvezető.

Beruháztak egy 600 ezer eurós, azaz mintegy 220 millió forintos automata csomagszortírozó gépbe is, amelyet az épülő raktárban kellett installálni, miközben folyt az építkezés. Erre sem volt B terv, hiszen nem lehet több tízezer csomagot kézzel szétválogatni. Emellett az idén együttműködésbe kezdtek egy magyarországi csomagautomata-gyártó beszállítóval, amelynek terméke igen magas minőségű, így az idei és jövőbeni beruházásaikkal még inkább erősítik a magyar gazdaságot.

Összegezve Bengyel Ádám elmondta: az idén egymillióval több csomagot szállítottak le, mint tavaly. A decemberi rekordhónapban három hét alatt a 2019-es éves mennyiség egyharmadát töltötték be a csomagautomatáikba. „Nemcsak az e-kereskedelemben tudtunk növekedni, hanem a magányszemélyek körében is, ami jelentős eredmény, hiszen ezt a szegmenst nem fűti a webshopok növekedése” – mutatott rá a cégvezető. Jelentősen csökkent az egy csomagra jutó karbonlábnyomuk is, az idén már a 0,16 kilogramm szén-dioxid-kibocsátás sem volt ritka, sofőrjeik az átlagos fogyasztásukat több mint 1 literrel tudták csökkenteni. Az a cél, hogy a jövő év végére már 800 csomagautomatájuk legyen, így Magyarországon a lakosság 70 százalékától gyalog 7 percre legyen egy Foxpost automata, és egyúttal az idei csomagmennyiséget is megdupláznák.

