Bár a vakcinák már rendelkezésre állnak, az újabb és újabb vírusmutációk megjelenése, valamint az átoltottság szintje miatt egyelőre megjósolhatatlan, hogy mikor térhet vissza a vendéglátás és vele együtt a sörfogyasztás a megszokott mederbe – közölték a VG-vel a Heineken Hungáriánál, előrebocsátva, hogy várakozásaik szerint a jövő évet alapvetően továbbra is a pandémia és az ezzel járó számos bizonytalansági tényező befolyásolja majd. Ugyanakkor kiemelték, hogy a vállalatnál a nehézségek ellenére számos innovatív lépést tettek az idén is, amelyek bizonyítják elköteleződésüket a magyar piac iránt.

Az egyik legjelentősebb fenntarthatósági törekvésük Magyarországon, hogy hosszú távon a lehető legmagasabbra emeljék a helyi beszerzés arányát: a szállítási útvonalak lerövidítése ugyanis a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének is az egyik leghatékonyabb módja. Ezt az elvet követve született meg az a projekt is, amelynek keretében három évvel ezelőtt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a Somogy megyei Kastélyosdombón belevágtak a hazai komlótermesztés feltámasztásába, munkalehetőséget teremtve a helyieknek is.

Mérföldkő, hogy idén decemberben először kerültek a boltok polcaira azok a Soproni 1895 sörök, amelyek már ismét magyarországi, egészen pontosan kastélyosdombói komlóból készülnek.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

„Az idén kiemelt hangsúlyt fektettünk a fenntarthatósági törekvéseinkre, és olyan lépéseket tettünk, amelyek jóval meghaladták a törvényi előírásokat” – nyomatékosították a társaságnál. Így a Heineken Hungária volt az első nagyüzemi sörgyártó Magyarországon, amely az idén tavasszal kivonta a PET-palackos termékeket a portfóliójából. Azóta kizárólag üveges, hordós és végtelenszer újrahasznosítható alumíniumdobozos termékeket gyárt és forgalmaz. Továbbá, jóval a törvényi szabályozás szigorodása előtt, a fogyasztói és vendéglátóipari igényeket szem előtt tartva a műanyag poharakról – magyarországi beszállítótól származó és ökológiailag lebomló – papírpohárra váltottak. Ezekből a kémiai beavatkozás nélkül készülő, mindennemű szennyezőanyagtól mentes, teljesen komposztálható és újrahasznosítható poharakból a közeljövőben hárommillió kerülhet a hazai vendéglátóhelyekre, bevezetésüket országszerte mintegy ezer helyszínen tervezik.

„Stratégiánkban 2022-ben is kiemelt szerepet kap a fenntarthatóságra törekvés, összhangban a Heineken globális célkitűzéseivel” – húzták alá a budapesti központtal működő, de Sopronban termelő vállalatnál.

Nemcsak a karbonsemleges működést tervezik ugyanis elérni 2030-ra csoportszinten, hanem a kibocsátott szennyvíz százszázalékos tisztítását és a nem újrahasznosított hulladék mennyiségének nullára csökkentését is.

Egyúttal leszögezték: ahhoz, hogy ezeket az impozáns célokat megvalósítsák, Magyarországon is grandiózus léptekkel kell haladniuk a környezettudatosság terén. Emellett a Heineken Hungáriánál továbbra is kiemelten kezelik a felelős alkoholfogyasztás kérdését, olyannyira, hogy a kommunikációs költségvetésük 10 százalékát ennek az üzenetnek a népszerűsítésére fordítják. Az alkoholmentes portfólió támogatása is fontos szerepet kap, céljuk, hogy egyre nagyobb szeletet hasítsanak ki az úgynevezett 0,0-s italok piacából. A sörgyártó megelőlegezte, hogy a hatékonyságnövelést is támogatják a folytatódó termékfejlesztések és az újabb innovációk, amelyeken folyamatosan dolgoznak.