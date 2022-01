Az áremelkedés mindenütt jelen van, még a gyermekek bevásárlókosarát, ezen keresztül a zsebpénzét, pénztárcáját is érinti – derül ki a K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedőjéhez készült összeállításból. Például a gyümölcsjoghurt 135 forintba került 2020 novemberében, de egy évvel később már 149 forintba.

A több mint 10 százalékos drágulás jelentős áremelkedés, még akkor is, ha a 14 forintos növekedés első látásra nem tűnik számottevőnek.

A hamburgerek is drágábbak lettek: 888 forintot kellett értük adni tavaly novemberben, miközben egy évvel korábban még 19 százalékkal kevesebbet, csak 746 forintot. Többe kerül a kakaós csiga is, mégpedig 14 százalékkal, 145-ről 166 forintra emelkedett az ára. A szemüvegkeret 9 százalékkal, 19 830 forintra drágult. A hátizsák 2 százalékkal, a narancslé 6 százalékkal, a jégkrém 5 százalékkal kerül többe. Ezekhez hasonlóan a gyerekcipők ára is jócskán megugrott: 11 ezerről 11 550 forintra emelkedett átlagosan, azaz 5 százalékkal lettek drágábbak.

A gyermekek bevásárlókosarában szereplő termékek ára átlagosan 5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Az is látszik, hogy ahhoz, hogy a zsebpénzük vásárlóértéke megmaradjon, a szülőknek 5-10 százalékos emelést kell tervezniük.