A Rossmann Magyarország 2021-ben 9 százalékkal növelte árbevételét, és mind online, mind offline növekedni tudott: több mint 115 milliárd forintos összbevétellel zárta az elmúlt évet.

Fotó: Photo by Balint Jaksa

Az utóbbi időben a járványhelyzet növelte az online vásárlások mértékét, azonban az Online Drogéria és a fizikális boltok kapcsán kannibalizációról nem lehet beszélni, sokkal inkább addicionális forgalomról van szó.

A webshop forgalmának 2019-ről a 2020-as évre történő 249 százalékos növekedéséhez nagyban hozzájárult, hogy a járványhelyzet kialakulásával sokan előnyben részesítették az online vásárlást,

azonban 2020-ról 2021-re is további 7,3 százalékos fejlődést tudhat magáénak a hazai drogériahálózat. A pandémia alatt sok olyan vásárló is kipróbálta a webshopot, aki azelőtt soha nem vásárolt online, a 2021-es eredmény azt is tükrözi, hogy milyen nagy arányban sikerült megtartani őket.

2022-ben a cég közel 2000 munkavállalót foglalkoztat országosan. 1351 munkavállaló dolgozik az értékesítésben és 420 fő a logisztikán.

Azon dolgozunk, hogy megteremtsük azokat a munkakörülményeket, melyekre a munkavállók vágynak, többek között a megfelelő bérezéssel. A tavalyi évben 10 százalék feletti béremelést hajtottunk végre, és idén is így fogunk eljárni

– mondta el Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezető igazgatója.

A vállalat 2013 óta foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat, az idei cél ezen létszám további bővítése.