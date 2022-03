Magyar szempontból legalább olyan húsba vágó, mint a forintgyengülés, hogy elszálltak az energiaárak az orosz–ukrán háború hatására. Egyelőre nem látni, hol van a vége, a piaci instabilitás kézzelfogható

– mondta a VG-nek Leitold Dávid, a Vertigo Group tulajdonos-ügyvezetője.

Sokan aggódnak is amiatt, hogy mivel fognak fűteni, ha az oroszok elzárják a gázcsapokat, arra viszont kevesen gondolnak, hogy napelemes rendszerrel nemcsak a meglévő áramfogyasztásukat válthatják ki, hanem ugyanez igaz a gázra is. Ha ugyanis előáll az a forgatókönyv, hogy a gázkazán elveszíti a létjogosultságát, a szakember szerint azt akár félóra alatt át lehet alakítani elektromos kazánná, és máris biztonságban tudhatjuk a családunkat, otthonunkat. Ugyanígy a gáztűzhely szerepét is könnyen átveheti az elektromos főzőlap, ami korszerűbb, ráadásul növeli a háztartás értékét.

A kulcs nem a fogyasztás s annak az ára Leitold Dávid szerint, pedig önmagában a különbözeten is lehet spórolni. A lényeg sokkal inkább az, hogy ha emögött saját napelemes rendszer áll, akkor függetleníthetjük magunkat a szolgáltatótól, a hazai energiapiacra beszivárgó nemzetközi mozgásoktól, jelen esetben az ukrajnai helyzettől, hiszen a szükséges áramot magunknak termeljük meg.

Napi nyolc-tíz órányi napsütés akkora érték, mintha egy aranybánya lenne a kertünkben, elvégre a háztető adott, annál pedig kevés dolog biztosabb, minthogy a nap ezután is sütni fog

– érvelt a szakember. Továbbmenve ugyanez igaz az üzemanyagárstop korában a közlekedésre is: aki elektromos autóval jár, annak lényegében saját „benzinkútja” lehet a napeleme révén.

Akik csak az elmúlt napok okozta bizonytalanság miatt gondolkodtak el azon, hogy mit tehetnek maguk az energiabiztonságukért, azoknak érdemes tudniuk, hogy egy napelemes rendszer két-három hónapon belül elkészülhet, de az energiaellátást tekintve ezzel a következő 25-30 évről gondoskodhatnak. A Vertigo Group ügyvezetője belátja, hogy nehéz ilyen távlatokban gondolkodni, amikor háború dúl egy szomszédos országban, ahol sokan nemhogy napról napra, inkább csak óráról órára terveznek.

Nem mindegy, hogy rezsit fizetek vagy napelemet, különösen annak tükrében, hogy a rezsicsökkentés egyre kevésbé fenntartható, az áramár folyamatosan emelkedik. Senki ne lepődjön meg, ha fél-egy éven belül majd másfélszeres árszinttel szembesülünk

– bocsátotta előre a szakember.

Egy 2,5-3 millió forintos lakossági napelemes rendszer esetén ez azt is jelentheti, hogy a megtérülés nem is nyolc év, hanem csak öt-hat. Ez még azzal együtt is igaz, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek miatt a napelem is drágult, de ha ezt a plusz 15-20 százalékot vetjük össze a 40-50 százalékos áramár-emelkedéssel, inkább azt látjuk, tovább nyílik az olló. „A Covid-hatásokon mára úrrá lett a napelemes piac, a gyártás utolérte magát, akárcsak a logisztika, s a tárolási kapacitást tekintve sincs probléma” – mutatott rá Leitold Dávid.

A lakossági hatásoknál is komolyabb fejfájást okozhat azonban a vállalatoknak az energiaárak volatilitása, különösen a termelő-gyártó iparvállalatok esetében.

„Ha egy gyártóegység fullad bele a rezsiszámláiba, ott már nem egy lakhatás kerül veszélybe, hanem az összes alkalmazott megélhetése. Nagy energiafelhasználás mellett is kiküszöbölhetők napelemmel a súlyos likviditási gondok, ráadásul itt nem hat-nyolc, hanem akár két-három éves megtérüléssel is lehet kalkulálni” – tette hozzá a szakember. Ez a szegmens a Vertigo Group esetében is egyre hangsúlyosabb, igaz, eddig a lakossági kivitelezések adták a forgalom 80 százalékát, és csak minden ötödik volt ipari megrendelés.

Eközben a lakossági szegmens organikus fejlődését alaposan átírták a támogatások, előbb az 50 százalékos otthonfelújítási program, majd még inkább a 100 százalékos vissza nem térítendő konstrukció kiírása. Ezzel összefüggésben az átlagos szerződéskötési összeg a korábbi 3 millió forintról 2,2 millióra csökkent Leitold Dávid érdi cégénél. Az utóbbi időszakban már azt lehetett tapasztalni, hogy a civil megrendelők körülbelül fele igénybe vesz valamilyen pályázati támogatást, 30 százalék banki hitelt, és csak 20 százalék vág bele a projektbe tisztán önerőből.

A tervek szerint március végén, április elején nyitja meg 19 ezer négyzetméteres tárnoki telephelyét s vele együtt 1800 négyzetméteres csarnokának kapuit a Vertigo Group.

Ez fontos lépés a nagykereskedelmi tevékenység miatt, innen terveznek kiszolgálni ugyanis különböző telepítő csapatokat napelempanellel, inverterrel, elektromos autótöltővel, illetve minden egyéb kiegészítővel. Ez az üzletág is táplálja az érdi központú vállalkozás ambiciózus növekedési terveit: a tavalyi 1 milliárd forintos árbevétel után a Vertigo Group már az idén elérné a 3 milliárdot, 2025-ig pedig akár a 6 milliárdos forgalmi szintet.

Megemelt lakossági keret

A kormány célja, hogy minél hamarabb minél több család és háztartás részesülhessen támogatásban, ezért megemeli a lakossági napelemes pályázat első ütemének keretösszegét. Ennek köszönhetően mindenki, aki a benyújtott pályázata alapján jogosult, megkapja majd a napelem telepítésére, illetve komplex, megújuló energián alapuló fűtés-korszerűsítésre igényelhető vissza nem térítendő támogatást – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen 2030-ra, ezt segíti a tavaly ősszel meghirdetett lakossági pályázat is, amelynél már a következő hetekben döntés születik.