Harapott egy nagyot a turizmusból – így teremtette meg a Cápa a blockbuster-szezont

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Mindemellett a film pozitív példát is nyújtott arra, hogyan válhat egy mozgókép regionális gazdasági motorrá. Ma már külön túrákat, tematikus programokat szerveznek a Cápa forgatási területein, és a film a tengerparti helyszínek marketingeszközeként is működik: még 50 évvel a bemutató után is.

A Cápa tehát nemcsak filmes mérföldkő, hanem kulturális és gazdasági hatású jelenség is. Egyszerre formálta át a moziipart és a tengerparti idegenforgalmat és bebizonyította, hogy egy jól időzített rémület is lehet az élménygazdaság motorja.