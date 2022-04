A mesterséges intelligencia kiugró fejlődésének köszönhetően egyre felkészültebbek, kedvesebbek és segítőkészebbek lesznek az ügyfélszolgálati chatbotok

– írja az Axios.

A technológia nagy előrelépés a vállalatoknak, akiknek kevesebb erőforrást és időt kell fordítaniuk a kérdések megválaszolására, a felhasználók pedig gyorsabban végeznek, ha hatékony válaszokat kapnak.

A robotok emberi tulajdonságokat is felvesznek, például empátiát tanúsítanak,

ez a szöveges és szóbeli kommunikáción is érződni fog. Nanci, a GM Financial; Sydney, az Anthem egészségbiztosító és Erica, a Bank of America online segítője például már ilyen.

A chatbotok udvarias, de határozott párbeszédet folytatnak le, sőt az is a feladatuk lesz, hogy kitalálják az ügyfél kívánságát, vagy hogy hol akadhatott el. Például:

Úgy tűnik, hogy be kell fizetnie az automatába és megtalálni az ATM-et. Így van?

Az Apple Sirije és az Amazon Alexája az egész világhálón is tud keresni, ha annyira komplex kérdést kap.

Fotó: SpicyTruffel / Getty Images

Minél több adatot és variációt táplálnak beléjük, annál relevánsabb válaszokat tudnak adni.

A Juji szoftvere még arra is figyel, hogy a felhasználó extrovertált vagy introvertált személyiségtípus-e, és ehhez igazítja a válaszadást.

Bizonyos robotok még viccet is tudnak mesélni, ha úgy érzik, hogy ezzel jobb kedvre deríthetik vagy megnyugtathatják a feszült vagy tanácstalan ügyfelet.