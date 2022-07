A járvány miatti drasztikus és hosszan tartó visszaesést követően azzal, hogy újra van lehetőség személyes találkozásra, irodai munkavégzésre, valamint megnyitottak a szórakozóhelyek és megélénkült az idegenforgalom, egyre erősebb kereslet mutatkozik a taxiszolgáltatás iránt is. Erre további pozitív hatással lesz a nyári fesztiválszezon – mondta a VG-nek Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója. Hozzátette, a lezárások idején, 2020-ban a társaság havi fuvarszáma a harmadát sem érte el az egy évvel korábbinak. Ehhez képest tavaly júniusban már megkétszereződött a forgalma, idén júniusban pedig további 20 százalékos növekedést regisztrált. A folyamatos bővülés ellenére azonban még mindig nem érte el a forgalom a 2019-es szintet.

Lendületben a turizmus

Budapest Airport májusi utasforgalma már elérte az egymillió főt, a Főtaxi az előző évhez képest nyolcszor annyi utast szállít a repülőtérről Budapestre vagy az agglomerációba. Míg egy átlagos tavaszi hétvégén az érkező járatok utasaival körülbelül 2700 taxi indult el a reptérről, addig júniusban ez a szám már 56 százalékos növekedéssel 4200-ra emelkedett. Sokan indultak nyaralni rögtön a tanítási év végével: a vakáció kezdetén 17 százalékkal többen utaztak el repülővel, mint egy héttel korábban, és ez a tendencia várhatóan tovább növekszik a nyár folyamán.

Fotó: Kondella Misi Photography

A járvány alatti szinte teljes leállást követően, tavaly a Főtaxi reptéri forgalma az ebből a szempontból relevánsnak számító nyári és őszi hónapokban a teljes forgalom 3-4 százalékát tette ki, ami töredéke a korábbi években megszokott 20 százalék körüli értéknek. Az idén viszont már sikerült megközelíteni ezt az arányt.

Szombathelyen és a Velencei-tónál is

Budapest és Szombathely után már az egyik legkedveltebb hazai nyári turistacélpontnál, a Velencei-tó környékén is igénybe vehetők a Főtaxi szolgáltatásai, ebben a régióban az EFOTT volt az első nagy megmérettetés. Ahogyan Szombathelyen, a tó környékén is a Főtaxi egy-egy helyi partnere nyújtja a szolgáltatást az ismert márkanév alatt.

Kedvezők a szombathelyi tapasztalataink, lakosságarányosan már a budapesti havi forgalom mintegy felét teljesítjük, ezt az eredményt pedig a működésünk alig néhány hónapja alatt értük el.

„Külön öröm a számunkra, hogy látványosan nő az applikáción rendelt fuvarok száma: a havi növekedési ütem mintegy 15 százalék, ami azt jelzi, hogy a szombathelyiek kedvelik ezt a kényelmes megoldást” – emelte ki a VG-nek Reich Ádám. Hozzátette, az alkalmazáson keresztül a taxirendelések 40 százaléka zajlik, a robotdiszpécser pedig további 20 százalékot intéz, vagyis a rendelések mintegy kétharmada már élő diszpécser nélkül zajlik le.

Két márkából egy

A Főtaxi és a Budapest Taxi márka egyesülésével egyszerűsödtek a társaság folyamatai, ami fejlesztésekre fordítható költségmegtakarítást eredményez. A Budapest Taxinál dolgozó sofőrök 97 százaléka átlépett a Főtaxihoz, ez az átállás teljesen zökkenőmentesen zajlott le.

A fejlesztéseknek és a Budapest Taxival történt egyesülésnek köszönhetően közel 1400 autóból áll a Főtaxi flottája, ennek tizede teljesen lokálisemisszió-mentes, elektromos meghajtású, a hibrid autókkal együtt pedig már a flotta harmada környezetkímélő. Azért, hogy a repülőtéri fuvarokban is egyre nagyobb teret nyerhessenek a környezetkímélő autók, öt nagy teljesítményű töltőre cserélték a korábbiakat a ferihegyi taxis parkolóban, ahol emellett már elkezdődtek hét további töltőállomás telepítési munkálatai is.

Új szolgáltatásokkal új piacokon

Főtaxi Go néven elindította idén a társaság a csomagszállítási szolgáltatását is. „A várakozásainkat is meghaladó sikerrel indult a Főtaxi Go, ami elsősorban az üzleti ügyfelek között örvend nagy népszerűségnek. A visszajelzések szerint megrendelőink jókora hányada lát abban komoly előnyt, hogy egyszerre tudjuk kiszolgálni a személy- és a csomagszállítási igényeit” – emelte ki a Főtaxi vezérigazgatója. Hozzátette,

szintén jól fogadta a piac az idén júliusban indított Főtaxi Drive szolgáltatást, amely egy új, a céges megrendelőkre koncentráló üzletág, és azt segíti elő, hogy több lábon álló mobilitásszolgáltatóvá váljon a társaság, kilépve a taxiszolgáltatások szűken vett köréből.

A vállalat vezetőjének tapasztalatai szerint a mai autópiaci helyzetben sokszor jókora nehézségekbe ütközik az új céges flottaautók beszerzése, erre a problémára nyújt rugalmas és környezetbarát megoldást a Drive. Mivel első körben elektromos Nissan Leaf autók bérbeadásával indult a szolgáltatás, az üzemeltetés költségei is alacsonyan tarthatók, az autók pedig akár hosszú távra, akár rövid, egy hónapos időtartamra is bérelhetők. Ez illeszkedik a társaság azon stratégiai céljához is, hogy környezettudatos megoldásokkal zöldítse a hazai és a budapesti közlekedést.