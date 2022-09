Dr. Mezei Dávid, a Takarékbank Zrt. Agrár és Uniós kapcsolatokért felelős terület vezetője a VG.hu-nak adott interjújában kifejtette, hogy Magyarország egyik nagyon fontos előnye a kiemelkedő minőségű termőtalajok és az éghajlat. Bár víznagyhatalom is vagyunk, ez mégis egy nagyon jelentős mértékben kihasználatlan potenciál. Humánerőforrás oldalról az adottságinkhoz hozzátartozik a tudásbázis és az innovatív képesség, ami a mai magyar gazdatársadalomban megvan.

Az idei évben az ország jelentős területein kevesebb, mint 150 milliméter csapadék esett augusztus végéig, miközben 200 milliméter éves csapadékösszeg alatt már sivatagi éghajlatról beszélünk - mondja a szakember. Az önmagában kritikus szerinte, hogy a kiterjedt területeken ennyire kevés eső esett a növényi tenyészidőszak nagy részében. Ez nem csak a szántóföldi növénytermesztésre volt nagy hatással, de az állattenyésztésre is, hiszen a legtöbb szemestakarmányból jelentős hiány várható. A legelők drasztikusan lecsökkent hozama megnövelte a költségeket a külterjes állattartás számára is, hiszen a legeltetés helyett takarmányozni kellett az állatokat, ami többletköltséget jelentett a gazdák számára.

Ezért dr. Mezei Dávid szerint azzal teheti a legtöbbet a magyar fogyasztó a hazai mezőgazdaság érdekében, hogy ha hazai terméket vásárol. Ezzel nemcsak a magyar gazdákat segíti, hanem védi a környezetet is. A hazai termékben nincs benne az a szállítási többletköltség és logisztikai többletköltség, valamint az ezekhez kapcsolódó széndioxid-kibocsátás, amely a termékek nagy távolságokról, határokon átnyúló szállítása okoz. A szakember szerint a fogyasztói tudatosság a kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően Magyarországon már elindult a jó irányba, de a mezőgazdasági ágazat felelőssége is a megfelelő tájékoztatás és szemléletformálás. A következő lépés lehet a szélesebb körű vásárlói ismereteket és tudatosságot feltételező csökkentett szén-dioxid lábnyomot, vagy más fenntarthatósági követelményeket elismerő védjegyek bevezetése. Először azonban az első lépést tegyük meg: erősítsük meg a vásárló elköteleződését a hazai termékek irányába.

A hatvanas években elindult az első zöld forradalom a világ mezőgazdaságában ami a modern vetőmagok, a növényvédőszerek és a műtrágya intenzív használatát jelentette. A világ nagy részén megnőttek a termésátlagok, és ennek köszönhetően ez a technológiai forradalom hosszú évekre lehetővé tette, hogy a világon az éhínség aránya hosszú távon is folyamatosan csökkenjen, és a világ növekedő népességét egyáltalán élelmezni lehessen. A probléma dr. Mezei Dávid szerint az, hogy ma már látjuk, hogy ez nem egy fenntartható forradalom. A szakember szerint világszinten szükség van egy olyan új, valódi zöld forradalomra, ami úgy biztosítaná a világ élelmezését, hogy közben fenntarthatóvá teszi a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatokat is. Ebben pedig a termelők mellett felelőssége van a szabályozóknak, finanszírozóknak és a vásárló embereknek is.

A fenntarthatóság területén fontos közös feladat az élelmiszerpazarlás csökkentése. A fejlett társadalmakban, így az Európai Unió országaiban is, a megtermelt élelmiszer nagyjából 40 százaléka végzi a szemétben. Ezen a területen nemcsak szabályozói feladatok vannak – pl. az élelmiszerek fogyaszthatósági idejének egyértelműbb jelölése-, hanem a vendéglátó ágazatot és a végső fogyasztókat is – pl. jó gyakorlatok terjesztésével – ösztönözni kellene az élelmiszerrel való felelősebb bánásmódra.

