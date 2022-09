Megtette a bejelentését a Ryanair – nem zárja be a budapesti bázisát Bár megtehetnék, az ír fapados légitársaság nem vonul ki Magyarországról. A cég vezérigazgatója, Michael O’Leary szerint ez a jó hír, a rossz pedig, hogy elmaradnak a tervezett bővítéseik Ferihegyen. Megerősítette, hogy a téli időszakra nyolc útvonalat törölnek, másik hétnél pedig visszavágják a járatszámot. Ez a válasz a „hülye” extraprofitadóra. Előzetesen sokkal durvább fellépésre lehetett számítani az ír fapados részéről, miután Athénban és Brüsszelben is bezárta az ottani bázisát. A főleg csak a szavak szintjén megmaradt keménykedés a magyar piac fontosságát is mutathatja.