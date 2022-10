Országszerte több mint 2600 járat eshet ki a Volánbusz menetrendjéből a keddi figyelmeztető sztrájk idejére – derül ki a cég által közzétett sztrájkmenetrendből. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) által szervezett figyelmeztető munkabeszüntetés október 25-én 14-től 16 óráig tart.

Fotó: Novotni Ákos / Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra

Távolsági járatok közül 45 érintett, a Budapest környéki agglomerációban 84.

Pest megyében 286,

Győr-Moson-Sopronban, Veszprémben és Zalában 520,

Fejérben és Komárom-Esztergomban 194,

Somogyban, Tolnában, Baranyában 272,

Nógrádban, Hevesben és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 261,

Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és Békésben 238,

Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Hajdú-Biharban 408

járat nem indulhat el. Országosan 25 városban 295 helyi járat maradhat az állomásokon.

A 2600-as szám soknak tűnhet, ugyanakkor a Volánbusznál napi szinten bőven tízezernél több járat közlekedik.

A munkabeszüntetés idejére az elégséges szolgáltatás szintje a menetrendben szereplő járatok 66 százaléka, tehát a tervezett két órában normál esetben mintegy 7600 busz szállít utasokat. Ebből parkolna 2600. Ez azonban a legrosszabb eset, ugyanis a Volánbusz az elmúlt napokban többször is jelezte:

Amennyiben az érintett járat autóbusz-vezetője felveszi a munkát, a felsorolt járatok is közlekednek.

A figyelmeztető sztrájk csak a kezdet lehet

A SZAKSZ elnöke, Dobi István a VG érdeklődésére közölte, hogy amennyiben a 2600 járat legalább fele valóban nem szállít utasokat, úgy a sztrájkot sikeresnek ítélik meg, és további, még inkább húsbavágóbb akciók következhetnek.

Erről elmondta, hogy 2-3 napos sztrájk is jöhet, ha nem születik megállapodás a szakszervezet követeléseiről.

A SZAKSZ szerint a munkavállalók bér- és jövedelmi helyzetének javítására – figyelembe véve az egyre nagyobb inflációs hatásokat és a megnövekedett rezsiszámlákat – a Volánbusz mint munkáltató semmilyen javaslatot nem terjesztett elő. A szakszervezet bérkorrekciót akar kiharcolni,

ez az idei évre 10, jövőre pedig 15 százalékot takar.

Ezenfelül több követelés is napirenden van, így például a munkaidő-beosztásra, a bérpótlékokra, az üzemanyag-megtakarításra és a költségtérítésre vonatkozóan.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A Volánbusz mindent megtett

Az állami buszos cég szerint viszont azt állítja, hogy a munkáltató minden igyekezete ellenére mindeddig nem vezettek eredményre az előzetes egyeztetések. Mint írták, a Volánbusz a párbeszédre nyitott, felelősen gondolkodó és cselekvő, kiszámítható, biztos hátteret nyújtó munkáltató. Maradéktalanul betartja és hiánytalanul teljesítette és teljesíti a továbbiakban is a szakszervezetekkel kötött három évre szóló bérmegállapodást, amelynek köszönhetően folyamatosan emelkedő fizetésekkel és javuló munkakörülményekkel számolhatnak a dolgozók.

A MÁV–Volán-csoport 2021-ben kétszázezer forint SZÉP-kártya-juttatást fizetett minden munkavállalónak, 2022-ben 10, 2023-ban pedig további 5 százalékkal emeli a béreket.

Júliusban előre hozott, egyszeri, egyösszegű kifizetésben részesült a vállalatcsoport minden munkavállalója. A Volánbusz tavaly nagyszabású rekonstrukciós programot is indított a munkahelyi pihenő- és étkezőhelyiségek felújítására a munkakörülmények további javítása érdekében. A 2018-ban indított jármű-fiatalítási program keretében pedig eddig közel 1800 új busz állt szolgálatba.

Kérdés, jogszerű-e a munkabeszüntetés

Egyelőre nem világos, hogy a Volánbusz elismeri-e a sztrájk jogszerűségét. Lapunk erre vonatkozó kérdésére a vállalat nem reagált. Dobi István azt mondta, hogy ők sem kaptak erre vonatkozó információt a cégtől. A kérdés azért merül fel, mert a Volánbusznak élő, három évre szóló bérmegállapodása van a dolgozói oldallal. Ennek az is része, hogy a munkavállalók nem kezdeményezhetnek munkabeszüntetést.

Ugyanakkor a SZAKSZ nem aláírója az egyezségnek.

Az is kiskaput jelenthet, hogy a sztrájkkövetelések hat pontjából három nem érinti sem a bérmegállapodást, sem pedig a kollektív szerződést. Vagyis ha a bíróság adott esetben egyetlen pontban is jogszerűnek tartja a szakszervezeti követelést, akkor a munkabeszüntetés is megállhatja a helyét. Annak ellenére, hogy hatályos bérmegállapodás alatt nem lehet sztrájkolni.