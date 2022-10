A Volánbusz Zrt.-nél működő szakszervezetek egyike figyelmeztető sztrájkot tart 2022. október 25-én 14 és 16 óra közötti időszakban. A meghirdetett 120 perces munkabeszüntetés nem átfogó, a Volánbusz a sztrájk ideje alatt is biztosítja az elégséges szolgáltatásokat az utasok érdekében, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A meghirdetett menetrendhez képest jóval több járat is közlekedhet, amennyiben az érintett járat autóbusz-vezetője felveszi a munkát – jelentette be közleményében a Volánbusz Zrt., reagálva arra a hírre, hogy a SZAKSZ (Szolidáritás Autóbusz-Közlekedés Szakszervezet) közölte a figyelmeztető sztrájk tényét.

Fotó: Karnok Csaba

A szervezet azt írta, a munkavállalók bér és jövedelmi helyzetének javítására, figyelembe véve az egyre nagyobb inflációs hatásokat és a megnövekedett rezsiszámlákat, a Volánbusz, mint munkáltató semmilyen javaslatot nem terjesztett elő. A Volánbusz viszont azt állítja, a munkáltató minden igyekezete ellenére mindeddig nem vezettek eredményre az előzetes egyeztetések. A meghirdetett munkabeszüntetés nem átfogó, azt kizárólag a SZAKSZ szervezi, a többi érdekképviselet nem csatlakozott a kezdeményezéshez.

Társaságunk a törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja az elégséges szolgáltatásokat a lakosság érdekében. Az utasokat – a jogszabályi előírásoknak eleget téve – az esetleges menetrendi változásokról két nappal a sztrájk megkezdése előtt minden kommunikációs felületünkön tájékoztatjuk.

A közlemény szerint a Volánbusz a párbeszédre nyitott, felelősen gondolkodó és cselekvő, kiszámítható, biztos hátteret nyújtó munkáltató. Maradéktalanul betartja, hiánytalanul teljesítette és teljesíti a továbbiakban is a szakszervezetekkel kötött, három évre szóló bérmegállapodást, amelynek köszönhetően folyamatosan emelkedő bérekkel és javuló munkakörülményekkel számolhatnak a dolgozók. A MÁV–Volán-csoport 2021-ben 200 ezer forint SZÉP-kártya juttatást fizetett minden munkavállalónak, 2022-ben 10 százalékkal emelte, 2023-ban pedig további 5 százalékkal fogja emelni a béreket. Júliusban előrehozott, egyszeri, egyösszegű kifizetésben részesült a vállalatcsoport minden munkavállalója. A Volánbusz tavaly nagyszabású rekonstrukciós programot is indított a munkahelyi pihenő- és étkezőhelyiségek felújítására, a munkakörülmények további javítása érdekében. A 2018-ban indított jármű-fiatalítási program keretében pedig eddig közel 1800 új jármű állt szolgálatba.

Bérkövetelés: a MÁV után a Volánnál is szervezkednek A második legnagyobb buszos szakszervezet az idén plusz 10, jövőre plusz 15 százalékos emelést akar. Az esélyeiket azonban rontja, hogy az orosz–ukrán háború nyomán eszkalálódott gazdasági válság a Volán működését is extrém módon kifeszítette, ráadásul a 18 ezres munkavállalói oldal 2021-ben három évre szóló bérmegállapodást írt alá a menedzsmenttel.

A jelenlegi gazdasági helyzetben, különösen az emelkedő energiaárak mellett és a közúti közösségi közlekedés liberalizációja előtt kiemelten fontos, hogy az ország kiszámítható és biztonságos közlekedési szolgáltatásokra támaszkodjon, ezen belül az autóbuszközlekedés folyamatosan és gördülékenyen biztosított legyen, senki és semmi ne rombolja a Volánbuszba vetett közbizalmat – írja a vállalat.