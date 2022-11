Könyörtelenül áthárítja vásárlóira a számára kedvezőtlenül alakuló árfolyamhatásokat a Rolex. A 29 százalékot közelítő piaci részesedésével a legnépszerűbb svájci luxusóramárkának számító Rolex ezúttal átlagosan 5 százalékkal emelte árait, erről értesítette kiskereskedelmi partnereit. A termékeit világszerte értékesítő óragyártó a dollárhoz igazítja árait.

A legolcsóbb új Rolexért már 14 600 eurót kell fizetni.

Fotó: Getty Images

Ahogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed idei kamatemelési megacélozták a zöldhasú árát, úgy veszítettek vele szemben értékükből a meghatározó valuták. Az euró például a meglóduló infláció és a gazdasági visszaeséstől való félelem hatására a paritás alá süllyedt a dollárral szemben, a fontot pedig a lemondásra kényszerült Liz Truss angol miniszterelnök botrányosra sikeredett adóügyi programja döntötte le a lábáról.

A font folyamatos gyengülésére válaszul a Rolex szeptemberben már 5 százalékkal emelte árait a brit piacon, amely egyébként épp a font gyengülése miatt ismét kedvező Rolex-beszerzési forrássá vált a tengerentúli vásárlók számára, egyúttal rontva a svájciak amerikai értékesítési pozícióit – írja a Bloomberg.

Az évente mintegy egymillió kronográfot gyártó Rolex most

az euró gyengülését kompenzálandó a kontinensen is emelte az árait, ugyancsak 5 százalékkal.

Legolcsóbb modellje, a Rolex Daytona így már 14 600 euró megfizetése ellenében csatolható csak fel a csuklóra. Megjegyzendő, hogy a Rolex az évet a legtöbb piacán 3,5 százalékos átlagos áremeléssel indította, de egyes míves órái áránál két számjegyű drágítást alkalmazott, amit akkor megnövekedett költségeivel magyarázott.

A svájci óraipart a recessziós veszély nem fenyegeti, a Rolex karórái iránt akkora a kereslet, hogy nem győzik kielégíteni. Egyes modelljeikért a másodpiacon a kiskereskedelmi ár feletti összegeket kell fizetni.

A svájci óraexport az idei megugrott, a szeptember különösen jó sikerült ebből a szempontból a Svájci Óraszövetség statisztikája szerint. A 2,24 milliárd frankos havi export 19,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit és minimálisan marad csak el az abszolút rekordtól.

Kilenc hónap után a mutató 18,1 milliárd franknál jár, ez 12,6 százalékkal magasabb a bázisidőszakénál. Szeptemberben a svájci órák legfontosabb felvevő piacain – Hongkongot leszámítva – egyaránt két számjegyű bővülést regisztráltak. A múlt havi exportadatokat november 17-én teszik közzé.

A Rolex és társai egyébként a különösen kedvelt csempészcikkek körébe tartoznak,

ezt a francia vámhivatal által lefoglalt és ma Párizsban aukcióra bocsátott karórák széles választéka is igazolja. A katalógusban felbukkan például egy fehérarany Rolex Sky-Dweller is, amire 15 ezer eurótól lehet licitálni, akár online is, de találhatunk itt Breitlingeket, TAG Heuer-eket és egy Tissot-t is, utóbbit optimális esetben potom száz euróért haza lehet vinni. Az autóktól a drágakövekig terjedő 350 tételből álló kínálat induló áron 700 millió eurós értéket képvisel a csempészáru-aukció szervezői szerint.