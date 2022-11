Nem Malév, de nem is Sólyom Airways – már a folytatást tervezi az új magyar légitársaság

Véget ért az eredetileg beharangozott tesztidőszak, de akkora az érdeklődés, hogy az Aeroexpress Regional már a tavaszi menetrendet készíti elő. Ezzel már nemcsak a keleti országrész, hanem Nyugat-Magyarország is elérhető lesz, ha minden igaz, a Balatonhoz is lehet majd repülni. A formálódó Kárpát-medencei járatokban a magyar állam is lát fantáziát.

1 órája | Szerző: Hecker Flórián

Mérföldkő előtt áll a szeptemberben indult Aeroexpress Regional – erről a cég alapító-résztulajdonosa beszélt a VG-nek. Somogyi-Tóth Dániel elmondta, hogy az új magyar légitársaság bevezető járatai eddig Budapestet és Debrecent kötötték össze Erdéllyel, de már a közeljövőben bővítést terveznek. Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG Decemberben, az ünnepi időszaktól kezdődően elérhetővé válnak a legnépszerűbbnek bizonyult járataik, a nyári menetrendtől pedig Debrecen mellett Nyugat-Magyarország bekapcsolását is tervezik. Példaként a Balatont és térségét, Marosvásárhelyet, valamint az közeljövőben nyíló brassói repülőteret említette. Erős hátországa van az Aeroexpress Regionalnak Ahogy arról korábban lapunk beszámolt, a magyar állam is lát fantáziát a formálódó Kárpát-medencei járatokban. Az Aeroexpress Regional anyacége, az évek óta Finnországban közszolgáltatást teljesítő BASe Airlines révén képzi személyzetét és növeli kapacitásait. Jó úton haladunk, Budapest és Kolozsvár között a folytatást heteken belül tervezzük, a komolyabb előrelépés és egy jelentősebb hálózat pedig akár már a nyári menetrendben is visszaköszönhet – fogalmazott az alapító-résztulajdonos. Megtetszett az utasoknak a regionális repülés A légitársaság szeptember–októberben tesztüzemben működött, amit november közepéig meghosszabbítottak. Ezt a növekvő utasérdeklődés is generálta: Somogyi-Tóth Dániel szerint hétről hétre 20-30 százalékkal emelkedett a foglalások száma a teljes járatrendszerre vonatkozóan. Kiemelkedően népszerűnek bizonyult a magyar főváros és Kolozsvár régóta várt légi összeköttetése. Somogyi-Tóth Dániel (balra fent) Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG Összességében úgy értékelt, hogy bár az elmúlt két hónap rendkívül rövid időszak volt, de azt bebizonyította, hogy az utasok a regionális repülés újdonságát kedvezően fogadják. A járatokra vonatkozó számtalan igényből és megkeresésből is azt látják, hogy a Magyarország és Erdély között gyakran ingázó utasok különösen várják a folytatást. De mi az az Aeroexpress Regional? A cég létrejöttéről a VG hosszabb cikkben számolt be. Az Aeroexpress Regional mögött az Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. áll. Ennek anyacége a szintén teljes egészében magyar BASe Airlines Zrt., amely az egyik felét adja a tulajdonosi körnek. Ez egy 31 éve alapított családi vállalkozás. A maradék Somogyi-Tóth Dániel és Vadász Dániel igazgatósági tag között oszlik meg. A BASe adja a gépflottát. Brazil gyártmányú, 30 fős kapacitású Embraer 120 ER turbólégcsavaros repülőgépekkel szállítják az utasokat szeptember 5-től. Ezek központi bázisa a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Az Ármai Zoltán fémjelezte társaság gépei az elmúlt 17 év alatt több mint 23 ezer órát töltöttek a levegőben és megközelítőleg 27 ezer leszállást hajtottak végre eseménymentesen. Annak idején a Malév regionális járatainak üzemeltetésében is részt vett‚ valamint olasz‚ horvát‚ dán és spanyol turisztikai, valamint közszolgáltatási feladatokat is ellátott. Hosszú évek óta Finnországban teljesít menetrend szerinti járatokat a finn állam megrendelésére. Hogyan közlekedik az Aeroexpress? Az Aeroexpress Regional járatai a tesztidőszak alatt hétfőn, szerdán és pénteken repülnek a Budapest–Kolozsvár–Debrecen–Marosvásárhely–Debrecen–Kolozsvár–Budapest útvonalon. A jegyárak irányonként 30 és 90 euró között mozognak. Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG Külön érdekesség, hogy a Budapest–Kolozsvár útvonal egy munkanapon belül oda-vissza teljesíthető, ez pedig az üzleti utasok számára jó hír, de az egynapos turizmust kedvelőknek is felkeltheti az érdeklődését. Ugyanez igaz a Kolozsvárról Debrecenbe repülők esetén. Miért olyan nagy szám a regionális légi közlekedés? Európában a pandémia előtt több mint 60 regionális légitársaság üzemelt, amelyek 2017-ben 77 millió utast szállítottak mintegy egymillió járaton és 2700 útvonalon. A magyar regionális repülésnek is hosszú a története, ugyanakkor a Malév csődje óta, tehát több mint tíz éve ez a szegmens üresen maradt és ez nem segíti a légiközlekedési piacot. Ez könnyen szemléltethető egy-egy konkrét desztináció kapcsán: a LOT közvetlen járatot üzemeltet Budapest és New York között, de Magyarországról vagy a közvetlen térségből nincs „ráhordás” erre. Ugyanakkor a regionális légi közlekedésnek van egy másik vetülete is. Ez pedig azoknak a területeknek az összekapcsolása, amelyek földi tömegközlekedéssel nehezen járhatók. Mind a ráhordásnak, mind a területi légi kapcsolatok megteremtésének van relevanciája nemcsak a turizmus szempontjából, hanem a nemzetgazdaság egészét tekintve is. Ezért is fontos kérdés, hogyan alakul az Aeroexpress Regional jövője.

