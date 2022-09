A magyar kormány elkötelezett az Aeroexpress Regional tevékenysége mellett, minden eszközt megvizsgál, hogy a légitársaság által vitt regionális közlekedés hosszú távon megmaradjon – jelentette a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese Debrecenben.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Magyar Levente azt mondta, hogy az ehhez szükséges eszközök bírálata zajlik, és minden jogi megoldást megragadnak ahhoz, hogy elérjék a kitűzött célt.

Ez nem más, mint hogy a Kárpát-medence minden nagyvárosa elérhető legyen Magyarországról légi úton.

Hozzátette, hogy az is szerepel az elképzelések között, hogy az Aeroexpress Reginonal idővel harmadik országokba is repüljön.

A miniszterhelyettes úgy fogalmazott, a kormány álláspontja szerint az Aeroexpress Regional régi adósságot törleszt, hiszen hatalmas igény van a régiós nagyvárosok légi összekötésére. Szerinte történelmi mulasztás, hogy ez eddig nem valósult meg, hiszen a térség évek óta a leggyorsabban fejlődik Európában, ezért nem elég, hogy csak a közúti kapcsolat jöjjön létre.

Budapestről Erdély szívébe eljutni egynapos út, miközben repülővel egy óra alatt megtehető

– emelte ki. Az Aeroexpress Regional elindulása ezért találkozott a kormánynak azzal a törekvésével, hogy mélyítse a környező országokkal való kapcsolatot. Mint elhangzott, a teljes egészében magyar légitársaság múlt hétfőtől elérhető járatait a kormány az unió által elérhetővé tett forrásokból támogatja a debreceni reptér üzemeltető cégén, a Debrecen International Airport Kft.-n keresztül. A kabinet elkötelezett a járatok fejlesztése mellett.

Debrecen Ferihegy nyomába ered

Magyar Levente arra is kitért, hogy az állam az év elején többségi tulajdont szerzett a debreceni repülőteret üzemeltető cégben.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Az északkeleti régiót egy 21. századi követelményeknek megfelelő reptérrel fejlesztenék, aminek az alapjai anyagi és szakmai szempontból is megvannak Debrecenben. Az itteni infrastruktúrát úgy fejlesztenék, hogy az európai szinten jegyzett legyen, és milliós utasforgalmat tudjon lebonyolítani. A Covid-időszak előtt a számok biztatók voltak.

A következő években sikertörténet tanúi lehetünk Debrecenben, ami párját ritkítja majd Európában

– húzta alá a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese. Debrecen város alpolgármestere, Széles Diána arról beszélt, hogy az Aeroexpress Reginal járatai lehetőséget adnak ahhoz, hogy összekössék a cívis várost Romániával, és ez bevételeket hoz a város vállalkozásainak. Ettől függetlenül a járatok hiánypótlók. A következő időszak arról szól, hogy Debrecen régiós kapu és regionális központ legyen. Ez az úgy nevezett Grand Debrecen projekt.

Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress Regional ügyvezető igazgató azt hangsúlyozta, hogy a cég a szeptemberi és októberi menetrendjére próbaidőszakként tekint, de ez csupán az első állomás.

Mit kell tudni az új magyar légitársaságról?

A cég létrejöttéről a VG hosszabb cikkben számolt be. Az Aeroexpress Regional mögött az Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. áll. Ennek anyacége a szintén teljes egészében magyar BASe Airlines Zrt., amely az egyik felét adja a tulajdonosi körnek. Ez egy 31 éve alapított családi vállalkozás. A fiatalabb generáció kft.-jének 20 százalékos a részesedése az Aeroexpressben és az ő kft.-jüknek is húsz százaléka van. A maradék Somogyi-Tóth Dániel és Vadász Dániel igazgatósági tag között oszlik meg.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A BASe adja a gépflottát: brazil gyártmányú, 30 fős kapacitású Embraer 120 ER turbólégcsavaros utasszállítókkal szállítja az utasokat szeptember 5-től. Ezek központi bázisa a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Az Ármai Zoltán fémjelezte társaság gépei az elmúlt 17 év alatt több mint 23 ezer órát töltöttek a levegőben és megközelítőleg 27 ezer leszállást hajtottak végre eseménymentesen.

Annak idején a Malév regionális járatainak üzemeltetésében is részt vett‚

valamint olasz‚ horvát‚ dán és spanyol turisztikai, valamint közszolgáltatási feladatokat is ellátott. Hosszú évek óta Finnországban teljesít menetrend szerinti járatokat, a finn állam megrendelésére.

Hogyan közlekedik az Aeroexpress?

Az Aeroexpress Regional járatai hétfőn, szerdán és pénteken repülnek a Budapest–Kolozsvár–Debrecen–Marosvásárhely–Debrecen–Kolozsvár–Budapest útvonalon.

A jegyárak irányonként 30 és 90 euró között mozognak.

Külön érdekesség, hogy a Budapest–Kolozsvár útvonal egy munkanapon belül oda-vissza teljesíthető, ez pedig az üzleti utasok számára jó hír, de az egynapos turizmust kedvelőknek is felkeltheti az érdeklődését. Ugyanez igaz a Kolozsvárról Debrecenbe repülők esetén. A Budapest–Kolozsvár útvonal népszerűségét mutatja, hogy október közepétől a román regionális startup-légitársaság, az Air Connect is beszáll erre a távra, illetve Budapestet Bukaresttel is összeköti heti két-két alkalommal.

Mit jelent a regionális légi közlekedés?

Európában a pandémia előtt több mint 60 regionális légitársaság üzemelt, amelyek 2017-ben 77 millió utast szállítottak mintegy egymillió járaton és 2700 útvonalon. A magyar regionális repülésnek is hosszú a története, ugyanakkor a Malév csődje óta, tehát több mint tíz éve ez a szegmens üresen maradt, és ez nem segíti a légiközlekedési piacot. Ez könnyen szemléltethető egy-egy konkrét desztináció kapcsán: a LOT közvetlen járatot üzemeltet Budapest és New York között, de Magyarországról vagy a közvetlen térségből nincs „ráhordás” erre.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Ugyanakkor a regionális légi közlekedésnek van egy másik vetülete is. Ez pedig azoknak a területeknek az összekapcsolása, amelyek földi tömegközlekedéssel nehezen járhatók. Mind a ráhordásnak, mind a területi légi kapcsolatok megteremtésének van relevanciája

nemcsak a turizmus szempontjából, hanem a nemzetgazdaság egészét tekintve is.

Ezért is fontos kérdés, hogy hogyan alakul az Aeroexpress Regional jövője.