Idén minden a feje tetejére állt. Mit tapasztalnak a pezsgőpiacon?

Müller Kornél: A 2022-es évben a pezsgőpiacon hullámzást tapasztaltunk. Az első két negyedévben erősödés volt, különösen a magas értékű pezsgők piacán, és ez a további időszakokban is megmaradt. A mainstream pezsgők eladásában harmadik negyedévben volt egy kis visszaesés, viszont az év végi időszakban újra fellendült ez a szegmens is. Összességében tehát azt mondanám, hogy igen pozitívan alakul a pezsgő piac növekedése, és további bővülést várunk az év végi utolsó hetekben is.

Az alkoholmentes Törley értékesítése előreláthatólag az év sikertörténete lesz,

nagy várakozással tekintettek rá partnereink is. Nagyon fontos ez, mivel így azok is teljes jogú részeseivé válhatnak a koccintás felemelő pillanatának, akik bármilyen okból nem szeretnének alkoholtartalmú italt fogyasztani.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Ha már itt tartunk, az ízvilágát, stílusát tekintve milyen típusú pezsgők dominálnak itthon?

A magyar fogyasztók nagyrészt még mindig az édes pezsgőt részesítik előnyben, de trendjét tekintve határozott elmozdulás érezhető a száraz pezsgők felé. Nagy népszerűségnek örvendenek a limitált kiadású, kis tételben kapható termékek is, amik a különleges ízvilágok, újdonságok kedvelőit vonzzák. Továbbra is a hazai pezsgők dominálják a piacot, de a nemzetközi trendek hazánkban is egyre népszerűbbek. Óriási sikere van például a Prosecconak, de a nagy Champagne házak eladásai is évről évre növekszenek. A fogyasztók egyre inkább fontosnak tartják, hogy megismerjék a pezsgőkészítés varázslatos világát. Ezt igazolja az is, hogy idén a Törley Pezsgőmanufaktúrába látogatók száma jelentősen növekedett. Ennek a tudásnak a birtokában a pezsgőknek egyre több változatát szeretnék az érdeklődők kipróbálni és megismerni.

Mennyire tudnak labdába rúgni a kisebb pincészetek?

Magyarországon kiváló adottságú borvidékek vannak, amelyek közül néhány alkalmas is a minőségi pezsgő bor termesztéséhez. Kiemelném itt az Etyek-Budai borvidéket, aminek a terroirja (a talaj karaktere - a szerk.) nagyon hasonlít Champagne vidékéhez. A pincészetek nagy számban élnek az ebben rejlő lehetőségekkel és kezdenek bele a pezsgő gyártásba. Ezáltal a pezsgő piac egyre színesebbé és izgalmassá válik.

Hogyan érinti a jelenlegi gazdasági helyzet a pezsgőpiacot, különös tekintettel a fogyasztói árakra?

Az átlagos élelmiszerinfláció mértékéhez képest

kevésbé emelkedtek a pezsgő árak idén.

Az áruházakban, kiemelten december hónapban számos akcióval találkozhatnak a fogyasztók akik buborékos italokat keresnek az ünnepi időszakra. Ennek is köszönhetően a tartályos erjesztésű pezsgők nagyon szép eladási számokat hoznak. Az év eleji erősödő kereslet mellett, novemberben és decemberben a prémium termékek is kiemelt figyelmet élveznek a vásárlók körében, az ünnepi asztalon szeretünk valami különleges italt kínálni családunknak és vendégeinknek.

Tapasztalnak-e ellátási problémákat a pezsgők terén? Begyűrűzött a háború ide is?

A háború kitörésének idején voltak problémák az ellátással, az üveg és a drótkosarak kapcsán. Szerencsére azonban a nyersanyagellátásunk stabilizálódott. A háború hatásaként egyes csomagolás gyártó kapacitások kiestek, így Nyugat-Európában megnövekedett a palackok iránti kereslet. Egyelőre ez nem okoz közvetlen fennakadást az ellátás terén.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Tehát akkor lesz-e elegendő pezsgő a polcokon, nem kell hiányra számítani?

Az utolsó egy-két hétben továbbra is kimagasló keresletre számítunk, de általános hiány nem várható. Ennek ellenére a jelentősen növekvő kereslet okozhat polci készlethiányt az év utolsó napjaiban egyes termékek körében. Ezért azt javaslom, hogy akinek konkrét elképzelése van arról, hogy milyen pezsgőt szeretne az ünnepi asztalon látni,

az ne halassza a vásárlást az utolsó pillanatra.

Milyen évet fut a Törley és mit prognosztizálnak 2023-ra?

Értékesítés szempontjából kifejezetten jó évet várunk, amit egy költség oldalról kihívásokkal teli 2023 fog követni.