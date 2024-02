Számos nemzetközi felmérés születik arról, hogy a hagyományos álláspont szerinti férfias műszaki iparághoz tartozó szakmák területén, mint például az információs technológiai iparág az, ahol elsőként tűntek el a női és férfi munkaerő közötti munkahelyi egyenlőtlenségek. Ezt a technológiai cégeknél dolgozó férfiak túlnyomó többsége alá is támasztja. Továbbá a nők karrierje szempontjából a technológiai iparban a legkedvezőbbek a kilátások, hiszen ezen a területen gyakori, hogy vezetői szintig jutnak.

Fotó: Shutterstock

Az iparágban dolgozó nők azonban vitatják, hogy ez valóban így lenne, és sokuk szerint több tényező is akadályozza az egyenlő bánásmódot.

Az egyik iyeln ok, hogy a témában megkérdezett férfiak többsége nincs tudatában ezeknek az egyenlőtlenségeknek. Ezenkívül, még mindig kevés a nő a technológiai szektorban, valamint ezeknél a cégeknél nem tesznek megfelelő intézkedéseket a nemek közötti egyenlőtlenség kezelésére.

A nemi alapon történő különbségtétel, nemhogy lassan kikopna a köztudatból, egyre inkább nő. Ezt állítja a McKinsey &Co. vezetési tanácsadó cég is, amely szerint a nők 22 százalékos arányban vannak jelen a technológiai szektor európai vállalatainál, és az előrejelzések sem ígérnek pozitív változást, hiszen a cég szerint 2027-re ez az arány 21 százalékra csökkenhet — írta az Euronews Next.

Mi a megoldás?

A vállalatoknak az egyenlőtlenségek leküzdése érdekében elsősorban több nőt kell alkalmazni, a döntéshozói pozíciókba is aktívabban be kell vonni őket, valamint ha a fizetésekről van szó, nem elfogadható a nemek közötti különbségtétel - mondta Anna McDoughall, az Axel Springer National Media &Tech termék -és mérnöki igazgatója.