Ausztriában is beborult az ég az autóipari beszállítók felett

Nem csak Németországban, Ausztriában is folytatódik az autóipar vesszőfutása. Az autóipari beszállítók a sógoroknál is egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, német szektortársaikhoz, például a ZF-hez és a Schaefflerhez hasonlóan. Csütörtökön például a grazi tartományi bíróságon fizetésképtelenséget jelentett be, és reorganizációs eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Dynamic Assembly Machines (DAM). A vállalat nagyjából 15,8 millió eurónyi (6,3 milliárd forint) tőketartozást halmozott fel, nem beszélve a kamatokról. Csaknem 60 alkalmazott és mintegy 90 hitelező érintett az ügyben – írja a Kronen Zeitung.

Az amerikai Fisker csődje az osztrák Magnát is nehéz helyzetbe hozta / Fotó: AFP

Az elektromobilitás a ludas

A gleisdorfi székhelyű vállalat 2006 óta tevékenykedik elsősorban az e-mobilitás területén, az autógyártóknak a szükséges elektromos hajtásláncokat beszállítva. A cég a fizetésképtelenség okaként az ágazat 2024 első negyedéve óta fennálló nehéz piaci környezetét jelölte meg.

Az osztrák autóipari cégeknél jelentősen visszaestek a beruházások is, még a tervezett, sőt a már megkezdett projekteket is sok esetben határozatlan időre elhalasztják vagy akár be is fagyasztják – teszi hozzá a lap.

A gazdasági visszaesés és az elmúlt években megugró infláció miatt ugyanis megcsappant a kereslet az e-autók iránt, miközben a munkaerőköltségek erőteljesen emelkedtek. Mindezért a DAM sem tudott versenyben maradni a külföldi, elsősorban kínai konkurenciával.

A vállalat amúgy már az év elején reagált a romló helyzetre, és csökkentette létszámát. Ennek ellenére a fizetésképtelenséget nem tudta elkerülni. A menedzsment azonban mindent megtesz a DAM tevékenységének folytatásáért.

Gondok a Magnánál is

Múlt hétfőn a szintén e-autókhoz sebességváltó- és hajtásrendszereket gyártó grazi Magna Powertrain mondott fel 200 munkavállalójának. A lépés nem érte meglepetésként az alkalmazottakat, mivel az intézkedéseket már tavaly megszellőztették, idén áprilisban pedig a grazi üzemnek a csökkenő rendelésállomány miatt 500 dolgozótól már el kellett elbúcsúznia. A Magna az amerikai Fisker autógyártó vállalat modelljeihez gyártott volna motorokat az ausztriai Lannachban, de a tengerentúli társaság időközben csődbe ment.