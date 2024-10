Meglepetésre készülhet a McDonald's a TheVR-ral

Úgy tűnik, hogy Magyarország legnépszerűbb online tartalomgyártói és a McDonald’s újra összefog, ám ezúttal többről lehet szó a reklámoknál. A TheVR és a McDonald’s Magyarország is szinte egy időben lebegtetett be egy-egy titokzatos bejelentést, a közös múltat nézve pedig nem lenne meglepő, ha egy szorosabb együttműködést jelentenének be.