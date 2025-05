Fortnite az iPhone-on: visszatérésre készül az Epic, az Apple engedélyére vár

A mobiljátékpiac egyik legnagyobb jogi ütközete érhet véget napokon belül: Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója szerint a Fortnite újra elérhető lehet az iPhone-felhasználók számára, miután egy bíró a közelmúltban elmarasztalta az Apple-t, amiért nem tett eleget egy korábbi ítéletnek, amely külső vásárlási linkek engedélyezésére kötelezte – írta a Macworld.

Az Epic Games vezérigazgatója szerint akár már holnap is visszatérhet a játék – ha az Apple nem gördít akadályt elé / Fotó: AFP

Ez volt az eredeti konfliktus középpontjában is, amely 2020-ban a Fortnite App Store-ból való eltávolításához vezetett. Sweeney már korábban jelezte, hogy a játék az ítélet nyomán visszatérhet az amerikai App Store-ba „a jövő héten”, és ez a hét most a végéhez közeledik.

Azóta többször is megerősítette a szándékot, legutóbb május 3-án, amikor az X-en arról írt, hogy az Epic felvette a kapcsolatot az Apple-lel a Fortnite visszahozásáról.

Mivel az Epic amerikai fejlesztői fiókját korábban az Apple kitiltotta, a játékot most egy svéd App Store-fiókon keresztül tervezik benyújtani jóváhagyásra.

„Nagyon meglepne, ha az Apple most akadályozná meg a játék visszatérését. El sem tudom képzelni, hogy blokkolnák” – mondta Sweeney a héten egy podcastinterjúban.

Elhamarkodott az Epic Games optimizmusa?

Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy az Epic nyilvánosan optimistán nyilatkozik a Fortnite visszatéréséről. 2023 elején is volt egy sejtelmes tweet, amely év végi visszatérésre utalt, ám végül csak az Európai Unióban vált újra játszhatóvá a játék – ott is csak harmadik féltől származó alkalmazásboltokon keresztül, nem pedig az App Store-ban.

Akárhogy is alakul, a Fortnite-rajongók nincsenek teljesen kizárva: továbbra is léteznek kerülő utak, például felhőalapú játékplatformokon keresztül, amelyek révén az iPhone- és iPad-felhasználók is hozzáférhetnek a játékhoz.