Újra megnyílhat Magyarország legrégibb benzinkútja

Landthaller Tasziló halála után sokáig bizonytalan volt az ország legrégebbi benzinkútjának a sorsa. A kút története egészen 1907-ig nyúlik vissza, az örökös ükapja vásárolta meg az épületet – írja a Blikk.

Újranyitnák az ország legöregebb benzinkútját / Fotó: Székelyhidi Balázs (illusztráció)

A negyvenes évek elejéig összesen hat benzinkút épült a 7-es út mentén. 1942-ben már kétszobás lakás, csendőr-, és mentőszoba, hegesztőműhely és autómosó is tartozott hozzá.

A cikk szerint mikor felröppent az államosítás híre, idősebb Landthaller Tasziló 45 évesen öngyilkos lett. Ezután részben a fia vette át az irányítását, akinek később az államosítás miatt 45 év után, 1993-ban sikerült visszaszereznie. Végül az egyetlen fia halála után, 2017-ben zárta be a vállalkozást.

A kutat bővíteni szeretném, mivel autószereléssel és veterán kocsik muzeális minősítésével is foglalkozom

– mondta a lapnak a férfi, aki korábban rengeteget segített a benzinkúttal kapcsolatos teendőkben.

„Még a zárás előtt is rengetegen jártak ide tankolni. Éppen az a varázsa, hogy olyan helyre épült, ahol mindenki számára könnyen elérhető” – emlékezett vissza. Elmondta, hogy egy nap százhetven ember is megfordult náluk, annak idején ez volt a legnagyobb kút, négy kútfej is üzemelt.

„Mindenkinek útba estünk, aki a Balaton felé indult” – tette hozzá.

Nincs megállás az áremelésekben a benzinkutakon, miután a múlt héten mind a dollár, mind az olaj drágult, az üzemanyagárak is tovább menetelnek felfelé. A nagykereskedelmi árak szombattól a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében pedig bruttó 2 forinttal lettek magasabbak literenként.

A Világgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a benzinkutak árai ettől eltérően is alakulhattak, az olajárak emelkedésének hátterében Donald Trump Oroszországnak címzett ultimátuma, mely másodlagos szankciókkal fenyegette meg az orosz olaj vásárlóit.