100 millió dolláros tőkeemeléssel szállt be a 4iG a kereskedelmi űripar egyik legmeghatározóbb vállalatába

A 4iG csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) stratégiai befektetőként csatlakozott az amerikai Axiom Space-hez – derült ki a 4iG közleményéből.

A 4iG csoport legnagyobb európai befektetőként csatlakozott az Axiom Space tulajdonosi köréhez / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tranzakció az Axiom Space több mint 525 millió dolláros tőkebevonásának részeként valósult meg,

amelyet jelentős befektetői érdeklődés övezett.

A magyar vállalat két lépcsőben összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelést hajtott végre az Egyesült Államok egyik vezető, magántulajdonban lévő űripari társaságában.

A 4iG ezzel az első magyar, valamint a legnagyobb európai stratégiai befektetővé vált az Axiom Space-ben.

A befektetői körben olyan nemzetközi szereplők is megjelentek, mint a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japán és a világ egyik legnagyobb pénzügyi csoportja.

A 4iG szerint a befektetés stratégiai jelentőségét az adja, hogy az Axiom Space a kereskedelmi űrgazdaság jövőjét meghatározó technológiák fejlesztésén dolgozik. A vállalat többek között az alacsony Föld körüli pályán (LEO) létrejövő infrastruktúrák következő generációját építi, amelyek a jövő űripari szolgáltatásainak alapját jelenthetik.

A magyar társaság hosszú távú értékteremtési lehetőséget lát az együttműködésben, és befektetőként, valamint stratégiai partnerként is aktív szerepet kíván vállalni olyan területeken, mint az orbitális adatközpontok fejlesztése, a kereskedelmi űrállomások építése, az emberes űrrepülési képességek fejlesztése, valamint a mikrogravitációs környezetben zajló kutatási és ipari programok.

A partnerség a 4iG saját űripari programja, a HUSAT szempontjából is fontos lehet. A vállalat szerint az együttműködés jelentős szinergiákat teremthet a magyar műholdprogram és az Axiom Space fejlesztései között, tovább erősítve a csoport nemzetközi pozícióit az űr- és védelmi technológiai szektorban.

A befektetés túlmutat a technológiai együttműködésen: a felek szerint hozzájárulhat a magyar–amerikai gazdasági és innovációs kapcsolatok további elmélyítéséhez is.

Az Axiom Space tőkebevonása a várakozásokat meghaladó befektetői érdeklődés mellett zárult le, ami jól jelzi a kereskedelmi űripar és az alacsony Föld körüli pályához kapcsolódó szolgáltatások iránti növekvő bizalmat. A bevont forrásokból a vállalat felgyorsíthatja kulcsfontosságú projektjeit, köztük az emberes űrrepülési szolgáltatások fejlesztését, az új generációs űrruhák létrehozását, valamint az Axiom Station kereskedelmi űrállomás megépítését.

Az Axiom Station a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás (ISS) utódjaként szolgálhat a következő évtizedben,

és a kereskedelmi űrtevékenységek egyik meghatározó platformjává válhat. A 4iG befektetése így nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai szempontból is fontos pozíciót biztosíthat a magyar vállalat számára a globális űrgazdaság fejlődésében.