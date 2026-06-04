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4ig csoport
4ig
Axiom Space

100 millió dolláros tőkeemeléssel szállt be a 4iG a kereskedelmi űripar egyik legmeghatározóbb vállalatába

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új lehetőségeket nyílhatnak meg a magyar űriparban. A 4iG csoport 100 millió dolláros tőkeemeléssel stratégiai befektetőként csatlakozott az Axiom Space tulajdonosi köréhez.
VG
2026.06.04, 15:09
Frissítve: 2026.06.04, 16:16

A 4iG csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) stratégiai befektetőként csatlakozott az amerikai Axiom Space-hez – derült ki  a 4iG közleményéből.

4ig Csoport
A 4iG csoport legnagyobb európai befektetőként csatlakozott az Axiom Space tulajdonosi köréhez / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tranzakció az Axiom Space több mint 525 millió dolláros tőkebevonásának részeként valósult meg, 

amelyet jelentős befektetői érdeklődés övezett.

A magyar vállalat két lépcsőben összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelést hajtott végre az Egyesült Államok egyik vezető, magántulajdonban lévő űripari társaságában. 

A 4iG ezzel az első magyar, valamint a legnagyobb európai stratégiai befektetővé vált az Axiom Space-ben. 

A befektetői körben olyan nemzetközi szereplők is megjelentek, mint a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japán és a világ egyik legnagyobb pénzügyi csoportja.

A 4iG szerint a befektetés stratégiai jelentőségét az adja, hogy az Axiom Space a kereskedelmi űrgazdaság jövőjét meghatározó technológiák fejlesztésén dolgozik. A vállalat többek között az alacsony Föld körüli pályán (LEO) létrejövő infrastruktúrák következő generációját építi, amelyek a jövő űripari szolgáltatásainak alapját jelenthetik.

A magyar társaság hosszú távú értékteremtési lehetőséget lát az együttműködésben, és befektetőként, valamint stratégiai partnerként is aktív szerepet kíván vállalni olyan területeken, mint az orbitális adatközpontok fejlesztése, a kereskedelmi űrállomások építése, az emberes űrrepülési képességek fejlesztése, valamint a mikrogravitációs környezetben zajló kutatási és ipari programok.

A partnerség a 4iG saját űripari programja, a HUSAT szempontjából is fontos lehet. A vállalat szerint az együttműködés jelentős szinergiákat teremthet a magyar műholdprogram és az Axiom Space fejlesztései között, tovább erősítve a csoport nemzetközi pozícióit az űr- és védelmi technológiai szektorban.

A befektetés túlmutat a technológiai együttműködésen: a felek szerint hozzájárulhat a magyar–amerikai gazdasági és innovációs kapcsolatok további elmélyítéséhez is.

Az Axiom Space tőkebevonása a várakozásokat meghaladó befektetői érdeklődés mellett zárult le, ami jól jelzi a kereskedelmi űripar és az alacsony Föld körüli pályához kapcsolódó szolgáltatások iránti növekvő bizalmat. A bevont forrásokból a vállalat felgyorsíthatja kulcsfontosságú projektjeit, köztük az emberes űrrepülési szolgáltatások fejlesztését, az új generációs űrruhák létrehozását, valamint az Axiom Station kereskedelmi űrállomás megépítését.

Az Axiom Station a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás (ISS) utódjaként szolgálhat a következő évtizedben, 

és a kereskedelmi űrtevékenységek egyik meghatározó platformjává válhat. A 4iG befektetése így nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai szempontból is fontos pozíciót biztosíthat a magyar vállalat számára a globális űrgazdaság fejlődésében.

Töretlen a 4iG csoport bevételeinek növekedése, az első negyedévben befolyt 203 milliárd forint ismét csak történelmi csúcs. A 69,3 milliárd forintos EBITDA is rekordközeli, köszönhetően az immár 11 ezer fős munkavállalói körnek, amely Magyarország egyik legnagyobb vállalatává teszi a 4iG-t, miközben régiós szinten is egyre nő a csoport jelentősége.

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