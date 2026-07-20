Brutális bevásárlással üzentek a magyarok Varga Mihálynak: elköltöttünk 136 milliárd forintot, de jó lesz figyelni a jegybankelnök szavaira

Lázasan bevásároltak állampapírból a múlt héten a magyar háztartások, mert megy lefelé tovább a kamatszint és később már csak kisebb hozammal lehet vásárolni. Van az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapjának egy bizonyos oldala, amelyet a jelek szerint különös izgalommal kattingatnak idén sokan.

Állampapír, és amit figyelni érdemes: az MNB állítja be a kamatszintet, de az ÁKK a fixMÁP kamatát Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ÁKK hetente teszi közzé az előző hét lakossági állampapír-vásárlásainak összesítését. A hétfői publikálás egy nappal a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank havi kamatdöntő ülése elé esett.

A számokból kiderült: összességében 136 milliárd forintnyi állampapírt vettek a múlt héten a magyar lakossági befektetők. Ez feltűnően sokkal több, mint az előző négy hétben, amikor rendre 60 milliárd körüli volt az összvásárlás.