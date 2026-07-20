Brutális bevásárlással üzentek a magyarok Varga Mihálynak: elköltöttünk 136 milliárd forintot, de jó lesz figyelni a jegybankelnök szavaira
Lázasan bevásároltak állampapírból a múlt héten a magyar háztartások, mert megy lefelé tovább a kamatszint és később már csak kisebb hozammal lehet vásárolni. Van az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapjának egy bizonyos oldala, amelyet a jelek szerint különös izgalommal kattingatnak idén sokan.
Az ÁKK hetente teszi közzé az előző hét lakossági állampapír-vásárlásainak összesítését. A hétfői publikálás egy nappal a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank havi kamatdöntő ülése elé esett.
A számokból kiderült: összességében 136 milliárd forintnyi állampapírt vettek a múlt héten a magyar lakossági befektetők. Ez feltűnően sokkal több, mint az előző négy hétben, amikor rendre 60 milliárd körüli volt az összvásárlás.
Az MNB keddi ülésén a várakozások szerint sorozatban másodszor is csökkenti alapkamatát, felbátorodva azon, hogy korábbi szigora, az előző kormány árintézkedései és a forint megerősödése következtében az infláció féken maradt és alacsonyabb mint az euróövezetben.
Állampapír: ezért vásároltak be és ezt az oldalt kell nézni
Az összefüggés: ha a kamatok csökkennek, jobb bevásárolni a magasabb hozamú állampapírból, mielőtt már csak olyan új kapható helyette, ami alacsonyabb hozamot kínál.
Csakugyan: a múlt heti vásárlás zöme, 100 milliárd forint a fix kamatozású Fix Magyar Állampapírban történt (FixMÁP), amelynek előző, 6 százalékot kamatozó 2031/Q4 sorozatát pénteken idő előtt kifuttatta az ÁKK, azóta márcsak az 5,5 százalékos kamatú 2029/Q1 elérhető.
Az MNB kamatcsökkentése immár sorozat, amit boldogan követ alacsonyabb és alacsonyabb fix kamatú papírok kibocsátásával az ÁKK – hiszen minél alacsonyabb a kamat, annál kisebb az állam kamatköltsége. A befektetők ezzel szemben minél magasabb kamatot szeretnének, és gyorsan bevásárolnak, mielőtt alacsonyabb hozamú papírokra vált az ÁKK.
Varga Mihály üzent a magyaroknak: 26 ezer milliárd forint sorsa még nem dőlt el – a tőzsdén látná szívesen megtakarításaikat
Újabb történelmi csúcsot ért el a Budapesti Értéktőzsde. Varga Mihály a BÉT ünnepélyes kereskedésindító csengetésén arról beszélt, hogy a hazai tőzsde az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került. Elmondása szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyona már meghaladja a 124 ezer milliárd forintot, amelyből mintegy 26 ezer milliárd forint szabadon felhasználható, így jelentős további növekedési potenciál rejlik a lakossági befektetésekben. Minderről akkor beszél a jegybankelnök, amikor sorra vágják vissza a kötvénykamatokat. Bővebben>>>
Ahhoz, hogy ezt időben követni tudjuk, a következő aloldalon megjelenő bejelentéseket érdemes figyelni: Nyilvános ajánlattételek.
Figyeljük Varga Mihályt, ha pénzünknél szeretnénk maradni
A múlt heti lázas kamatmentő vásárlás a kamatcsökkentési folyamat során nem először történik az idén, a 7 százalékos kamatozású 2031/Q2 májusi idő előtti kifuttatását megelőzően majdnem 400 milliárdra futott fel a heti vásárlás.
Azóta 7 helyett már csak 5,5 százalékos kamatú fixMÁP-ot tudunk venni, ami nagy különbség, habár a kamat még mindig majdnem négy százalékponttal van az infláció felett.
Ha ki akarjuk találni, csökken-e még tovább a kamat és érdemes-e a következő bejelentéskor is ráugrani a piacra, figyeljük, mit mond kedden Varga Mihály és munkatársai a kamatdöntő ülés után. A Világgazdaság beszámol róla.