Rendkívüli: megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről, Magyar Péter ennek nem fog örülni – „Nem érzek magamban elég erőt!"
„Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében” − írta Polgár Judit egy Facebook-bejegyzésben.
A bejelentésre Magyar Péter kommentben reagált és megköszönte „azt a rengeteg mindent”, amit Polgár Judit Magyarországért tett, valamint hangsúlyozta, hogy ha másként is, de sok millió ember a jövőben is számít világhírű nemzetközi sakknagymesterre.
Elszabadultak az indulatok
Miután Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, ezért hétfőtől, vagyis annak hatálybalépésétől megszűnt a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt követően Magyar Péter bejelentette, hogy várják a lakosság javaslatait az új államfő személyére.
A történet azonban ezt követően új fordulatot vett, mivel a miniszterelnök vasárnap este egy posztjában arról írt, hogy több ismert kulturális és közéleti szereplő ajánlása alapján felkéri Polgár Juditot, hogy az új alkotmány elfogadásáig, töltse be a köztársasági elnöki posztot.
A lépés még a támogatói között is ellenállásba ütközött, mivel többen úgy érezték, hogy elmaradt a korábban többször is hangsúlyozott társadalmi egyeztetés.
A kritikákra maga a miniszterelnök többször is kommentben reagált, és hangsúlyozta, hogy a társadalmi egyeztetésre a szűkös határidő miatt nincs lehetőség.
A köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén − mint Sulyok Tamás elmozdítása is − az új államfő hivatalba lépéséig a házelnök látja el annak feladatait. Az új elnököt 30 napon belül kell megválasztani, és az eredmény kihirdetése utáni nyolcadik napon lép hivatalba.
Az indulatok azonban a magyarázat ellenére sem csillapodtak, a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő egyik legnagyobb, 500 ezres tagszámmal rendelkező csoportban rövid időre még a hozzászólás lehetőségét is le kellett kapcsolni.
A hírekre Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is reagált.
Lényegtelennek minősítette a köztársasági elnök személyét övező vitát, mivel véleménye szerint Magyarországon „tiszás önkényuralom” van.
Havasi szerint a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik, ezért a köztársasági elnök jelölése csupán „porhintés és színjáték”.
Nem lesz társadalmi konzultáció, képviseleti demokráciában élünk
Magyar Péter hétfő este egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy a Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra, de a döntést ettől függetlenül az Országgyűlés hozza majd meg.
Nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat. Legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a Tisza frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi Alaptörvény
− mutatott rá egy hozzászólásában Magyar Péter.
Ez a megjegyzés ismét felkorbácsolta az indulatokat, és sokan sérelmezték, hogy a miniszterelnök a vasárnapi labdarúgó-világbajnokság döntője alatt gyakorlatilag rámutatott a következő köztársasági elnök személyére.
Utólagos magyarázkodás. Nem volt transzparens, nem közöltétek a részleteket, ezt is csak most tudom meg, hogy legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett
− írta egy hozzászóló, míg többen azt kifogásolták, hogy nem tudták hova lehetne küldeni a javaslatokat, illetve azt, hogy erre csupán egy nap állt rendelkezésre a bejelentés előtt.
Miért került nehéz helyzetbe Polgár Judit
Mint az a hozzászólások egy részéből kiderült, a váratlan bejelentés, valamint a transzparencia hiánya is probléma volt, azonban személy szerint Polgár Judit is nehéz helyzetbe kerülhetett a felkérés miatt. Egyrészről
Sulyok Tamás az eltávolítását követően figyelmeztetett, hogy az utódja az idő előrehaladtával komoly alkotmányos válságot idézhet elő, mivel elődje mandátumát demokráciákban precedens nélküli módon egyszerűen megszüntették.
Egy sikeres sportoló esetében egyébként is több rizikót magában hordozhat, amikor úgy dönt, hogy politikai pályára lép:
- Korábbi népszerűségét automatikusa politikai alkalmasságnak tekintheti.
- A választók erkölcsi hitelességet és pártok feletti magatartást várnak tőle.
- Előfordulhat, hogy egy komolyabb politikai csatározás folyamán sérül a róla köztudatban kialakult kép.
- Ha nem lassan, az alapoktól építi fel politikai karrierjét, akkor nincs mögötte párt, hálózat, amely meg tudná védeni vitás helyzetekben.
Mindemellett a nemzetközi ismertségnek is lehetnek árnyoldalai, főleg ha az illető megosztó kérdésekben foglal állást. Bár Polgár Judit nem politizált aktívan, de amikor 2024 márciusában nővérével a berlini parlamentben különleges szimultánt játszottak 40 német résztvevő ellen a Gázában fogvatartott izraeli túszokért, akkor tulajdonképpen egy közéleti vitában pozicionálta magát. Ez csupán egy példa, de valószínűleg támadási felületet adhatott volna politikai ellenfeleinek.
Amennyiben Polgár Judit elfogadta volna a felkérést, nem ő lett volna az első élsportoló, aki politikai pályára lép. Erre számos magyar és nemzetközi példa akad, ám ezek a történetek nem minden esetben végződtek jól.