Már nem csak találgatás: megvette az OTP a Baltikum egyik legnagyobb bankcsoportját – ez Csányiék nagy napja, jelentősen nő a vagyon

Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP Bank nemzetközi terjeszkedése: a pénzintézet megállapodott a Luminor Bank felvásárlásáról. Az akvizícióval az OTP először jelenik meg a balti államokban, miközben mérlegfőösszege 13 százalékkal nő, és az eurózónás üzletág súlya is jelentősen emelkedik.

Tovább folytatódik az OTP nemzetközi terjeszkedése: a bankcsoport megveszi a Baltikum egyik meghatározó pénzintézetét / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Újabb jelentős nemzetközi felvásárlást jelentett be kedden az OTP Bank: a pénzintézet megállapodást kötött a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor Bank megvásárlásáról.

A tranzakció lezárását követően az OTP először lesz jelen a balti államokban, vagyis Észtországban, Lettországban és Litvániában, így már 14 országban működik majd.

A Luminor a Baltikum harmadik legnagyobb bankcsoportja, amely az elmúlt években jelentősen megerősítette piaci pozícióját, bővítette ügyfélkörét és fejlesztette digitális szolgáltatásait. Az OTP közlése szerint a bank meglévő erősségeire építve kívánja folytatni a növekedést, hosszú távú stratégiai befektetőként.

Az akvizíció pénzügyi szempontból is jelentős: az OTP Csoport mérlegfőösszege mintegy 13 százalékkal emelkedik, miközben az eurózónában végzett tevékenység aránya a nettó hitelállományon belül a jelenlegi 42 százalékról 50 százalékra nő. Ez azt jelenti, hogy a csoport hitelezési aktivitásának fele már az euróövezethez kötődik.

Az OTP a Baltikumba is betört

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: a Luminor felvásárlása nem pusztán földrajzi terjeszkedés, hanem stratégiai belépés egy fejlett, stabil és jelentős növekedési potenciállal rendelkező régióba.

Kiemelte, hogy az OTP korábbi akvizíciói során is bizonyította, képes hosszú távon értéket teremteni az új piacokon tőke-, likviditási és technológiai fejlesztésekkel. Céljuk, hogy a Luminor piaci pozíciójára építve tovább erősítsék a bank szerepét a balti államokban, és hozzájáruljanak a régió pénzügyi innovációjához, valamint a hitelezés bővüléséhez.

A Luminor vezérigazgatója, Wojciech Sass szerint az ügylet új fejlődési lehetőséget jelent a bank számára, mivel egy olyan nemzetközi bankcsoport része lesz, amely erős kelet-közép-európai jelenléttel és jelentős akvizíciós tapasztalattal rendelkezik.

Az ügylet lezárására a szükséges versenyhatósági és felügyeleti engedélyek megszerzése után kerülhet sor.

Előzményként érdemes felidézni, hogy az OTP idén tavasszal jelentette be a máltai HSBC lakossági és vállalati üzletágának felvásárlását is, amely szintén a bankcsoport nemzetközi terjeszkedési stratégiájának fontos állomása volt. A mostani tranzakció azonban ennél is nagyobb léptékű, hiszen egyszerre három új piacon biztosít közvetlen jelenlétet az OTP számára.