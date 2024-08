Klímavita: alapvető jog-e légkondicionált lakásban élni?

Becslések szerint csak New Yorkban évente 350 ember hal meg az extrém hőség miatt, és a városvezetés hivatalos jelentése szerint a legnagyobb rizikófaktor a légkondicionáló hiánya a lakásban.

Az amerikai lakások 12 százalékában nincsen légkondicionáló / Fotó: Shutterstock

Ennek ellenére az amerikai otthonok 12 százalékában nem volt 2020-ban légkondicionáló – ez 12,7 millió háztartás. Ennél azonban sokkal több az olyan otthon, ahol nincs elegendő berendezés ahhoz, hogy kellőképpen lehűtse a levegőt, például csak egyetlen szobában áll rendelkezésre a légkondicionáló.

Mindez értelemszerűen elsősorban az alacsony jövedelmű és színes bőrű családokat érinti, akik többnyire nem rendelkeznek saját tulajdonnal, csak bérelik az otthonukat – derült ki a Boston University 2022-es tanulmányából, amely 115 amerikai nagyváros helyzetét vizsgálta.

A klímaváltozás csak fokozza a helyzetet

A klímaváltozás miatt gyakoribbá, intenzívebbé és hosszabbá válnak a hőhullámok, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint emiatt világszerte többen halnak meg ma már évente, mint bármilyen más időjárási okból. A legtöbb haláleset ráadásul beltérben történik.

New Yorkban is próbálják kötelezővé tenni a hűtést a lakásokban / Fotó: AFP

A Reuters átvizsgálta mind az ötven amerikai szövetségi állam lakhatást szabályozó rendeleteit, és kiderült, hogy bár majdnem felükben törvény kötelezi a bérbeadót a meglévő légkondicionáló karbantartására,

nincs olyan állam, amelyik az olyan alapvető szolgáltatások közé sorolná a hűtést,

mint a vezetékes víz, a fűtés és az áramszolgáltatás biztosítása.

A helyzet ennek ellenére nem reménytelen, egyre több, bár még igen csekély számú szövetségi állam, megye és város írja elő, hogy milyen magas lehet a maximális hőmérséklet a bérlakásokban.

A déliek járnak elöl

Míg az elmúlt két évtizedben csak hét olyan hely volt, ahol rendeletben szabályozták a kérdést, az elmúlt öt évben további öt csatlakozott hozzájuk, például New Orleans és a nevadai Clark megye. Így eljutottak odáig, hogy mára az Egyesült Államok két legnépesebb központjában, New Yorkban és Los Angeles megyében, valamint a texasi Austinban is dolgoznak azon, hogy megszabják, milyen meleg az elfogadható a bérlakásokban.