Egészségügyi problémákat okozhat a túlhűtött lakás – csínján kell bánni a légkondival

A forró nyári hónapokban a rekordhőmérsékletek mellett sokan küszködnek az éjszakai pihenéssel. A melegben valóban nehéz pihenni és pihentetően aludni, a légkondi éjjeli használatakor azonban fontos figyelembe venni néhány tényezőt, hogy elkerüljük az esetleges egészségügyi problémákat – hívta fel a figyelmet a Gree klímák műszaki szakértője, Stuller István.

A légkondicionálók szűrőit rendszeresen tisztítani kell, hogy elkerüljük a por és az allergének felhalmozódását / Fotó: Gree

Ideális hőmérséklet a lakásban

Az alváshoz ideális szobahőmérséklet 22–26 Celsius-fok között mozog, de ez változhat az egyéni komfortérzet függvényében, 26 Celsius-fok felett már túl meleg van ahhoz, hogy az ember kényelmesen tudjon aludni. Az egyik legfontosabb dolog, amire figyelni kell, hogy a külső hőmérséklethez képest ne legyen túl nagy különbség a beltéri hőmérsékletben, mivel a hirtelen hőmérséklet-változások megterhelhetik a szervezetet.

A szakértők azt javasolják, hogy a klíma hőmérsékletét úgy állítsuk be, hogy az kényelmes legyen, de ne túlzottan hideg vagy meleg. Nyáron maximum 8-10 Celsius-fok különbség elegendő a külső hőmérséklethez képest, addig télen a 22–25 fok körüli hőmérsékletek az ideálisak napközben, viszont alváshoz ennél akár két-három fokkal hűvösebbet is beállíthatunk. Nem árt azonban a hőmérséklet mellett egyéb szempontokra is odafigyelni lefekvés előtt.

Fontos a helyiség megfelelő szellőztetése, mivel a légkondicionáló berendezések használatával szárazabb lehet nyáron a levegő a szobában.

A túl száraz levegő pedig irritálhatja a légutakat, és hozzájárulhat a torokszárazsághoz és az orrnyálkahártya kiszáradásához. Egy párásító készülék használata segíthet fenntartani az optimális páratartalmat, vagy vásárolhatunk bizonyos modellcsaládhoz illeszthető friss levegős modult, amivel megoldhatjuk a szoba friss levegővel történő ellátását és a páratartalom szabályzását. Ügyeljünk arra is, hogy a légkondicionáló ne közvetlenül ránk fújja a hideg levegőt, mert ez megfázáshoz vagy izomgörcsökhöz vezethet. A légáramlás irányát állítsuk úgy, hogy a levegő egyenletesen oszoljon el a szobában. Nyugodtan használjuk a légkondicionálóknál már régóta elérhető funkciókat, mint az időzítő vagy az éjszakai üzemmód, melyekkel az energiamegtakarítás mellett még komfortosabbá tehetjük az éjszakai alvásunkat – tanácsolta a szakember.