Újabb három engedélyt adott ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az elmúlt napokban a két új paksi atomblokk építésével kapcsolatban.

Az első, 2025. június 5-ig élő engedély szerint a beruházásra létrejött Paks II. Atomerőmű Zrt. megépítheti az 5. és a 6. blokk létesítéséhez szükséges fővállalkozói raktárakat és a személyi szükségleteket szolgáló anyagraktárakat. A második alapján az általános vegyszerek és polimer termékek raktárát is, 2028. május 26-ig. Az utolsó, múlt pénteki határozat a két blokk létesítéséhez szükséges talajszilárdítást engedélyezi, 2027. június 10-ig bezárólag. E határozat súlyát az adja, hogy nem valamilyen kiegészítő vagy kiszolgáló létesítményeket érint, hanem közvetlenül magát az új atomerőművet. Ilyen engedélyt adott ki az atomhivatal a VG korábbi cikke szerint május utolsó hetében is, eszerint megépülhet a két új atomblokk támfala.

Ugyanakkor a legfontosabbat, az atomerőmű létesítési engedélyét még nem adta ki az OAH, mert több kiegészítést is kért a kérelmező Paks II. Zrt.-től, amely viszont a fővállalkozótól, az oroszországi Roszatom atomholding leányvállalatától kapja a pótlásokat.

Az engedélykérelmeket a Paks II. Zrt. azelőtt adta be, hogy Oroszország megtámadta volna Ukrajnát. A beruházás érintettjei az új geopolitikai kockázat ellenére is vállalati és politikai szinten is rendre hangsúlyozták – többek között a VG-nek nyilatkozva is –, hogy a Paks II. projekt megvalósul, sőt fel kell gyorsítani.

Aggályként rendre felmerül a háború miatt Oroszország ellen hozott uniós szankciók következménye is, de itt le kell szögezni: ezek nem vonatkoznak polgári célú nukleáris együttműködésre, pontosabban lehetővé teszik, hogy a kettős felhasználású eszközök és szolgáltatások kivételnek minősüljenek.

Igaz, míg formálisan „érintetlen” a Paksi Atomerőmű ellátása és a Paks II. projekt is, az előbbi fűtőelemei vasút helyett repülővel érkeznek, a második kapcsán pedig problémás lehet szakemberek utazása a két ország között.