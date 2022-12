Várhatóan jövő februárban dönti el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), milyen előirányzott fejlesztéseket, és milyen kikötésekkel valósíthat meg a Mavir Zrt. a következő tíz évre. Egyelőre tart a rendszerirányító által évente frissített, és mindig a következő tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv (HFT) társadalmi vitája, amelynek keretében a hivatal december 31-ig várja a rendszerhasználók esetleges észrevételeit, majd közzé is teszi a nyilvános konzultáció eredményét.

Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Böngészhető a tervezett beruházások listája

A HFT-k rutineleme a villamosenergia-rendszer 132 kilovoltos és ennél nagyobb feszültségű hálózaton a következő tizenöt évben megcélzott fejlesztések, új építések, már jóváhagyott fejlesztések ismertetése, továbbá azoké a beruházásoké, amelyekre a nagyfeszültségű elosztóhálózaton a következő tíz évben kerülne sor. Az előző évben készült HFT-hez képest a 2022-esben nagy változás, hogy míg a 2021-es tervben szereplő fejlesztési stratégia még a Nemzeti energiastratégia célszámaiból indult ki az időjárásfüggő megújuló forrásokkal kapcsolatban, az idei már jóval magasabb, 2032-re 10 gigawattot meghaladó mennyiségű napelemes termelőkapacitással számol, a tervezéskor ismert csatlakozási igények alapján. További különbség, hogy a mostani HFT már figyelembe veszi a kormányhatározattal támogatott egyes ipari nagyfogyasztói igényeket is, ezek együtt közel 1 gigawattnyi új, koncentrált igénynövekedést jeleznek az ország északkeleti térségében. Az egyeztetésen lévő dokumentum az öt kötetből álló hálózatfejlesztési tervnek már az utolsó eleme.

Egyebek mellett már bemutatja az Iparági Bizottság által megvalósításra javasolt beruházási listát is, amely kiegészül a 15. sarokévre megállapított átviteli hálózati fejlesztésekkel.

A terv összeállításának fontos szempontja volt a koncentrált nagyfogyasztói igények kielégítése, az elektrifikáció terjedésére való reagálás, az új nagyerőművek csatlakoztatása és a jelentős kis-, elsősorban naperőművi csatlakozások kezelése.

Felfutás várható néhány budapesti kerületben

Külön fejezetekben szerepel Budapest kiemelt ellátásbiztonsága, valamint az átviteli hálózati felújítások bemutatása. Budapesten ugyanis a korábbi éveknél kisebb, de így is nagyszámú infrastruktúra-fejlesztés van folyamatban, például számos 300-500-1000 lakásos társasház és lakópark épül, és sorra létesülnek az üzleti élet elvárásait kielégítő, egyenként 2-3-5 megawatt villamosteljesítmény-igényű irodaházak, valamint kereskedelmi és szolgáltatóközpontok. Számos komplex területfejlesztési projekt zajlik, projektenként 10-15 megawattos becsült nagyságrendben. Különösen nagy felfutást prognosztizál a Mavir a IX., a XI. és a XIII. kerületben.

Ha a következő tíz évben folytatódónak a fejlesztések, és barnamezős területek épülnek be, akkor a fővárosi teljesítménynövekmények megduplázódhatnak.

A rendszer terhelését növeli a hőszivattyúk (és klímák), valamint az elektromos autók számossága. A hazai töltők és e-autók közel fele jelenleg is Budapesten található, és a jövőben is Közép-Magyarország centrikus bővülésével folytatódhat az elektromos autózás. A Mavir arra számít, hogy 2032 elejére Budapest területén 24-39 ezer lakossági és üzleti hőszivattyú, 420-530 ezer hűtési célú klíma és mintegy 53-117 ezer darab elektromos jármű lesz, melyek egyidejű terhelése várhatóan már középtávon is erős hatást gyakorol a hálózatra.

A mátrai üzemidő-hosszabbítás jövőre kerülhet be a tervbe

A beérkezett információk szerint a Dunamenti Erőmű G2 és G3 blokkjai várhatóan 2031-ig termelnek és kínálnak rendszerszintű szolgáltatásokat, bár az erőműtársaság tájékoztatása szerint kedvező piaci feltételek esetén mindkét blokk üzeme meghosszabbítható. Ha ez megtörténik, az javítana Budapest térségének ellátásbiztonságán. Az Alpiq Csepel Kft. Csepeli Erőművének MEKH-engedélyét 2034-ig meghosszabbították, a Budapesti Erőmű Zrt. mindhárom fővárosi távhőtermelő nagyerőműve 2030 után is működik (a kelenföldi 2036-ig, a kispesti 2034-ig működhet, az újpesti 2040-ig szóló élettartam-hosszabbítását pedig az idén kérték).

A HFT minden sarokévben a Mátrai Erőmű 220 kilovoltos blokkjainak leállásával számol.

Egy idei kormányhatározat rögzítette a Mátrai Erőmű nagyblokkjainak üzemidő-hosszabbítását, de ezt majd csak a 2023-as HFT-ben lehet figyelembe venni.

A dokumentum szerint a magyar villamosenergia-rendszer nemzetközi összeköttetései, átviteli kapacitásai, összhangban az ENTSO-E-előírásokkal, kellő mértékű, biztonságú és rugalmasan diverzifikálható kereskedelmi ügyletek lebonyolítását teszik lehetővé.