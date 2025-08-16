Kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán

Tűz keletkezett Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében. A száraz aljnövényzet gyulladt ki. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek gyorsan terjednek – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: Máthé Zoltán

Hevesnél már az utómunkálatokat végzik a tűz helyszínén. Lángra kapott a száraz fű és a gyümölcsös egy Heves és Boconád közötti területen. Mintegy kétezer négyzetméterre terjedt ki a tűz, amelyben leégett egy kisebb tároló és egy utánfutó is. A hevesi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat, felkutatják a még parázsló részeket.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Európa-szerte pusztítanak az erdőtüzek, így Magyarországon is. A múlt héten Baján, az Aligvárdi utca közelében több hektáron kapott lángra egy fenyőerdő.

Az országot sújtó kánikula és tartós csapadékhiány miatt szerdától Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom van életben, ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A száraz, forró levegő is segíti a lángok kialakulását. Az erdőtüzek Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is pusztítanak.

