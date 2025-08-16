Az ukrán katonai hatóságok tájékoztatása szerint augusztus 16-án az orosz csapatok elfoglalták Popiv Jar és Ivano-Darjivka településeket a Donyecki régióban - közölte az ukrán Pravda.

Fotó: Anadolu via AFP

Ivano-Darjivka a Siverszki irányban fekvő frontszakaszon került orosz ellenőrzés alá. közben a Dobropil irányban az oroszokat kiszorították az ukrán csapatokat Popiv Jar térségéből, és ott is átvették az irányítást; továbbá igyekeznek bővíteni ellenőrzési övezetüket Novij Šachove környékén, valamint fokozta a támadást Ivánivka felé, ahol továbbra is folynak a harcok

Pokrovszk irányban orosz támadó tevékenységről számoltak be több kisebb település körzetében is. A cikk szerint, az orosz csapatok célja az, hogy elérjék a Donyecki régió közigazgatási határát.

Az Izvesztyja orosz lap közben arról számolt be, hogy a „Kelet” katonai csoport katonái elfoglalta Voronoe települést a Dnyipropetrovszki területen. Az augusztus 16-i hadműveletről készült felvételt az orosz védelmi minisztérium mutatta be. A minisztérium közölte, hogy a „Kelet” erőcsoport 5. Gárda Harckocsibrigádjának katonái tüzérségi és pilóta nélküli repülőgépek segítségével kiűzték az Ukrán Fegyveres Erőket (AFU) a településről. Ezenkívül a faluba belépve az orosz hadsereg megtisztított különféle épületeket, pincéket és építményeket, valamint a szomszédos erdősávokat.