Deviza
EUR/HUF395.1 -0.08% USD/HUF338.07 -0.37% GBP/HUF458.3 -0.18% CHF/HUF419.82 -0.08% PLN/HUF92.74 -0.02% RON/HUF78.05 -0.09% CZK/HUF16.14 +0% EUR/HUF395.1 -0.08% USD/HUF338.07 -0.37% GBP/HUF458.3 -0.18% CHF/HUF419.82 -0.08% PLN/HUF92.74 -0.02% RON/HUF78.05 -0.09% CZK/HUF16.14 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,861.48 +0.13% MTELEKOM1,910 +0.31% MOL2,984 -0.54% OTP30,500 +0.59% RICHTER10,500 -0.29% OPUS584 -0.51% ANY8,040 +0.5% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,320 -0.38% BUMIX9,258.04 +0.24% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,224.99 +0.25% BUX104,861.48 +0.13% MTELEKOM1,910 +0.31% MOL2,984 -0.54% OTP30,500 +0.59% RICHTER10,500 -0.29% OPUS584 -0.51% ANY8,040 +0.5% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,320 -0.38% BUMIX9,258.04 +0.24% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,224.99 +0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
blokklánc

Stablecoinok és az új pénzügyi világrend – Lépéselőnyben az USA?

A digitális pénzügyek világában forradalmi változások zajlanak – és sokan észre sem veszik. Egy új pénzügyi rendszer alapjait rakják le éppen, ami nemcsak a pénzügyi szereplőket érinti, hanem potenciálisan mindannyiunkat, még akkor is, ha jelenleg távolinak vagy bonyolultnak tűnik. A változás kulcsszereplője pedig nem más, mint az Egyesült Államok – a stablecoinokkal a középpontban.
Szerző képe
Siklós Bence
a Peak tanácsadója
1 órája
Blokklánc Stablecoin Dollár Usa Törvény Piac
Fotó: shutterstock/bella1105

A digitális pénzügyek világában forradalmi változások zajlanak – és sokan észre sem veszik. Egy új pénzügyi rendszer alapjait rakják le éppen, ami nemcsak a pénzügyi szereplőket érinti, hanem potenciálisan mindannyiunkat, még akkor is, ha jelenleg távolinak vagy bonyolultnak tűnik. A változás kulcsszereplője pedig nem más, mint az Egyesült Államok – a stablecoinokkal a középpontban.

stablecoin,Toronto,,Canada,-,July,20,2025,Trump,Signs,Stablecoin,Law
Stablecoinok és az új pénzügyi világrend – Lépéselőnyben az USA / Fotó: bella1105 / shutterstock

Mi az a stablecoin?

A stablecoin egy olyan kriptovaluta, amely mögött valódi fedezet áll – például amerikai dollár, euró vagy arany . Célja az árfolyamstabilitás, vagyis hogy ne ingadozzon úgy, mint a hagyományos kriptók (pl. bitcoin vagy ether). Ezek a digitális eszközök a nap 24 órájában használhatók gyors és olcsó tranzakciókra, határokon átnyúlva, banki nyitvatartástól függetlenül.

A stablecoin inkább a szabadpiaci logikát követi tehát. Míg az EU által tervezett digitális euró – CBDC (Central Bank Digital Currency), vagyis a központi bank által kibocsátott digitális jegybankpénz – egy teljesen más elgondolás mentén működik: központosított, államilag kibocsátott és szigorúan szabályozott. 

Miért számít, amit az USA tesz?

Korábban az amerikai kormány – különösen a Biden-adminisztráció alatt – erőteljesen fellépett a kriptovaluták és a kriptopiacon működő cégek ellen. Koordinált támadássorozat zajlott, amely számos céget elüldözött az országból, és gátolta az innovációt. Most azonban fordult a kocka.

A Trump-féle új politikai irányzat célja, hogy az USA legyen a világ kriptoközpontja. Ez nemcsak retorikai szintű változás: sorra születnek azok a törvények, amelyek megalapozzák az új digitális pénzügyi ökoszisztémát.

GENIUS Act, amely hivatalos keretet ad a stablecoinkibocsátásnak (elfogadva, elnök által aláírva).

A Clarity Act tisztázza a digitális eszközök jogi státuszát, amelynek köszönhetően végre világos szabályok jönnek (a képviselőház elfogadta, jelenleg a szenátus döntésére vár).

Az Anti-CBDC Act pedig megakadályozná, hogy az állam túlzott hatalmat kapjon a digitális pénzek felett (a képviselőház elfogadta, jelenleg a szenátus döntésére vár).

Ez a szabályozási fordulat azért kiemelkedő jelentőségű, mert egyszerre több alapvető kérdésre ad választ, és old fel régóta fennálló bizonytalanságokat.

Mindenekelőtt biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a piaci szereplőknek: a világos szabályozási keretek révén az Egyesült Államok ismét vonzó célponttá válik a kriptoszektor számára, megszűnnek a politikai alapú eljárások és a vállalati ellehetetlenítések, amelyek korábban sok innovációt fojtottak el.

Emellett a változás szimbolikus erejű is, hiszen a világ legerősebb gazdasága ezzel hivatalosan is elismeri a digitális pénzek létjogosultságát, ami alapjaiban formálhatja át a kriptovaluták megítélését globális szinten.

Végül, de nem utolsósorban, az új rendszer hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Államok hosszú távon is megőrizze a dollár vezető szerepét a globális pénzügyi rendszerben – a stablecoinok révén ugyanis újraértelmezve, de megerősítve él tovább a dollár dominanciája a digitális korszakban is.

A dollármentő csodafegyver

A stablecoinok a hagyományos bankrendszerrel szemben egészen újfajta felhasználói élményt kínálnak, amely sokkal jobban illeszkedik a digitális kor elvárásaihoz. Ezek a digitális eszközök a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetők, így hétvégi vagy ünnepnapi tranzakciók esetén sem kell a banki nyitvatartási időhöz igazodni.

Az utalások azonnal, határokon átívelve is végbemennek, méghozzá anélkül, hogy banki közvetítőre lenne szükség. Emellett a tranzakciós költségek is rendkívül alacsonyak, és az egész folyamatot egy sokkal felhasználóbarátabb, egyszerűbb digitális élmény jellemzi, amely a mai online szolgáltatásokhoz szokott emberek számára különösen vonzó lehet.

És ez nem csupán egy kis réteg játékszere. 2024-ben a stablecoin-transzferek volumene meghaladta a Visa és Mastercard forgalmát együttvéve. A piacvezető Tether már több mint 164 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik, miközben csupán 150 alkalmazottal működik – 2024-ban 14 milliárd dollár profitot termeltek, ami 93 millió dollár nyereséget jelent alkalmazottanként.

Usdc,Coin.,Hands,Of,Cryptocurrency,Trader.,Woman,With,Tablet.,Investing
A stablecoinkibocsátók kénytelenek amerikai kincstárjegyeket vásárolni, amivel növelik a dollár iránti keresletet / Fotó: FOTOGRIN / shutterstock

A dollár megerősítése és az államadósság „eladása”

Az új amerikai törvény értelmében minden stablecoin mögött valódi fedezet kell legyen – jellemzően amerikai állampapír vagy készpénz. Ez azt jelenti, hogy a stablecoinkibocsátók kénytelenek amerikai kincstárjegyeket vásárolni, amivel növelik a dollár iránti keresletet, így kvázi felvásárolják az USA államadósságát, és stabil likviditást biztosítanak az amerikai gazdaságnak. A becslések szerint a stablecoinpiac 2028-ra elérheti az 500-2000 milliárd dollárt. A nagyságrendet jól érzékelteti, hogy ha a sáv felső határáig nő a kapitalizáció, azzal a világ tizedik legnagyobb gazdaságává válhatna a kripto.

A nagyok is beszálltak: JPMorgan, BlackRock, Fidelity

A legnagyobb pénzügyi és technológiai cégek már most pozíciót foglalnak:

  1. A világ egyik vezető bankja, a JPMorgan saját digitális dollárral kísérletezik;
  2. A világ legnagyobb eszközkezelői, a BlackRock és Fidelity is tokenizált pénzpiaci alapokat indítottak;
  3. CME Group is tokenizál;
  4. DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), az amerikai értékpapírok központi elszámolóháza, 3 kvadrillió (!) dollár éves forgalommal, saját blokkláncalapú stablecoin-platform bevezetésén dolgozik.

Mindez azt mutatja, hogy ma már nem csupán internetes varázspénzekről van szó – egy strukturált, intézményesedő gazdasági forradalom vette kezdetét.

Mi lesz Európával? 

Az EU inkább a központosított digitális euróra és a szigorú szabályozásra épít. Ez viszont kevésbé rugalmas, és nem ösztönzi a szabadpiaci innovációt.

Ennek ellenére az USA lépései közvetetten ránk is hathatnak. A

 stablecoinhasználat fellendülésével nő a kereslet azokért a blokklánchálózatokért, amelyeken ezek működnek – ez pedig pozitív hatással lehet a kriptoeszközök piacaira is. 

Egy adott stablecoin tranzakció használatának díját a hálózat saját tokenjében fizetik, tehát az ilyen rendszerek valutaerősödést is generálnak. Ahogy az USA korábban az internet esetében is időben lépett és innovált, úgy uralta a globális piacot – most éppen ez történik a stablecoinokkal is.

Történelmi pillanatban vagyunk, és sokan nem is sejtik

A legtöbb ember vagy nem érti, vagy nem is érdekli ez az egész, mert nem lehet „gyorsan meggazdagodni belőle”. Pedig éppen most történik valami hasonló, mint az internet esetében a 90-es években: az USA már szabályoz, irányt mutat, és megágyaz a következő nagy gazdasági korszaknak. A stablecoinok nemcsak technológiai újítások, hanem a jövő pénzügyi rendszerének alapkövei lehetnek. Aki most figyel, előnyt szerezhet, aki nem, az lemarad…ismét.

A szerző további cikkei

Továbbiak
Siklós Bence
Siklós Bence
Siklós Bence
Siklós Bence

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu