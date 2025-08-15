A digitális pénzügyek világában forradalmi változások zajlanak – és sokan észre sem veszik. Egy új pénzügyi rendszer alapjait rakják le éppen, ami nemcsak a pénzügyi szereplőket érinti, hanem potenciálisan mindannyiunkat, még akkor is, ha jelenleg távolinak vagy bonyolultnak tűnik. A változás kulcsszereplője pedig nem más, mint az Egyesült Államok – a stablecoinokkal a középpontban.

Stablecoinok és az új pénzügyi világrend – Lépéselőnyben az USA / Fotó: bella1105 / shutterstock

Mi az a stablecoin?

A stablecoin egy olyan kriptovaluta, amely mögött valódi fedezet áll – például amerikai dollár, euró vagy arany . Célja az árfolyamstabilitás, vagyis hogy ne ingadozzon úgy, mint a hagyományos kriptók (pl. bitcoin vagy ether). Ezek a digitális eszközök a nap 24 órájában használhatók gyors és olcsó tranzakciókra, határokon átnyúlva, banki nyitvatartástól függetlenül.

A stablecoin inkább a szabadpiaci logikát követi tehát. Míg az EU által tervezett digitális euró – CBDC (Central Bank Digital Currency), vagyis a központi bank által kibocsátott digitális jegybankpénz – egy teljesen más elgondolás mentén működik: központosított, államilag kibocsátott és szigorúan szabályozott.

Miért számít, amit az USA tesz?

Korábban az amerikai kormány – különösen a Biden-adminisztráció alatt – erőteljesen fellépett a kriptovaluták és a kriptopiacon működő cégek ellen. Koordinált támadássorozat zajlott, amely számos céget elüldözött az országból, és gátolta az innovációt. Most azonban fordult a kocka.

A Trump-féle új politikai irányzat célja, hogy az USA legyen a világ kriptoközpontja. Ez nemcsak retorikai szintű változás: sorra születnek azok a törvények, amelyek megalapozzák az új digitális pénzügyi ökoszisztémát.

A GENIUS Act, amely hivatalos keretet ad a stablecoinkibocsátásnak (elfogadva, elnök által aláírva).

A Clarity Act tisztázza a digitális eszközök jogi státuszát, amelynek köszönhetően végre világos szabályok jönnek (a képviselőház elfogadta, jelenleg a szenátus döntésére vár).

Az Anti-CBDC Act pedig megakadályozná, hogy az állam túlzott hatalmat kapjon a digitális pénzek felett (a képviselőház elfogadta, jelenleg a szenátus döntésére vár).