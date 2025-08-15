Részvénypiac: kongatja a vészharangot a szakértő, most kell óvatosnak lenni

Intenzíven árazza a piac a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágást Amerikában, a határidős opciók alakulása alapján 75 ponttal csökkenhetnek még az idén a kamatok a világ legnagyobb gazdaságában. Fontos alkotóeleme most már a történetnek az amerikai pénzügyminiszter is, Scott Bessent ugyanis rendhagyó módon az elmúlt napokban nem csak a Fednek üzente meg félreérthetetlen monetáris politikai elvárásait – nevezetesen 150-175 pontnyi enyhítést –, de a japán központi bankkal is közölte, hogy szerinte mi lenne az ideális kamatdöntés. Ezek után Powellék szeptemberi döntése egyértelműen rendhagyó piaci környezetben fog megtörténni – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója, akivel a Fed kamatpályáján túl az amerikai részvénypiaci értékeltségekről, a dollár szenvedéséről és a péntek esti Trump-–Putyin-találkozó várható tőkepiaci hatásairól is beszélgettünk.
A beszélgetés során a szakértő elmondta, a befektetőknek nagyon nehéz dolguk van az idén az egyre csak sokasodó amerikai kormányzati és szakpolitikai irányváltások és kommunikációs fordulatok lekövetésével, ezért már-már úgy tűnik, mintha a nem kívánt kommenteket és adatokat egyszerűen figyelmen kívül hagynák, és csak vennék tovább a részvényeket.
Az elmúlt hetek adatai már azt mutatják, hogy az intézményi befektetők elkezdtek profitot realizálni, ezzel szemben pedig megjelentek azok a jelek is, amelyek azt mutatják, kicsit már túlérett lehet ez a rali. Ilyen a mémrészvények reneszánsza, de a lakossági kisbefektetők jelenlétének extrém növekedése is ide sorolható.
A beszélgetésben szó esett:
