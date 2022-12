A MET Sales and Trade Holding AG (MET SE) megvásárolhatja a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. egészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulásával.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A százszázalékos közvetlen befolyásszerzésre vonatkozó kérelmet a svájci Zugban bejegyzett leendő vevő nyújtotta be. Szándékát azzal indokolta, hogy a MET Magyarország csoportban az egyes társaságokat szét kívánják választani a tevékenységük és a jellegük alapján. Ilyen eltérő jelleg, illetve tevékenység például a kereskedelem, a megújuló, illetve a hagyományos energia termelőeszközeinek üzemeltetése.

A cél a különböző tevékenységek egymástól való egyértelmű elkülönítése a hatékonyabb működés érdekében és azért, hogy ezek a cégek stabil, testre szabott és elkülönült forrásokhoz férjenek hozzá a nemzetközi finanszírozási piacokon.

A hivatal jóváhagyására azért van szükség, mert a budapesti MET Magyarország földgáz- és villamosenergia-kereskedelmi működési engedéllyel is rendelkezik.

Mivel az átalakulás több céget érint, a MET csoporttól több, az előbbivel azonos indoklású kérelem futott be a hivatalhoz, amelyet az szintén jóváhagyott, de csak előzetesen. Így a zugi cég megvásárolhatja a földgáz- és villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel is rendelkező, budapesti E2 Hungary Energiakereskedelmi Zrt. 50 százalékát, a szintén zugi A MET Danube Holding AG pedig viheti a százhalombattai Dunamenti Erőmű Zrt. 74,92 százalékát.

Gyűlnek a zöldeszközök

Miközben az ügyletek indoklásában szereplő magyarázat, vagyis a hatékonyság növelése és a könnyebb hitelhez jutás kézenfekvő, sok vállalatnál befektetőbevonás vagy kiszervezés miatt terelnek hasonló tevékenységeket közös ernyő alá. A MET-nél nem erősítették meg a Világgazdaság azon feltételezését, hogy a mostani lépéseknek ilyen oka lenne.

Azt, hogy a MET csoport „zöldet” egyelőre inkább vesz, mint elad, a korábbiak után a legutóbbi, december 6-i közleménye is alátámasztja: megvásárolt egy még csak tervezési fázisban lévő 52 megawatt teljesítményű és a tervek szerint évi 82 gigawattóra áramot adó dél-romániai napenergia-projektet. A létesítmény várhatóan 2023 első negyedévétől épület, és egy évvel később pedig üzembe is állhat. A MET ezzel az ügylettel lépett be a romániai megújulópiacra. Az idén vett megújuló projektet Olaszországban (213 megawatt), Spanyolországban (50 megawatt) és Lengyelországban (60 megawatt) is. Igaz, az olaszországit később eladta a Keppel MET Renewables AG-nek, vagyis a Keppel Infrastructure-rel közös vállalatának.

November 30. óta Lakatos Benjamin a MET csoport igazgatósági elnöke, aki a 13 év után távozó Lantos Csabát váltja.

Lantos Csaba azért vált meg a MET-től, mert kinevezték energiaügyi miniszternek.