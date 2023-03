Ausztrál tudósok egy olyan enzimet fedeztek fel, amely a légkörben lévő kis mennyiségű hidrogénból elektromos áramot tud létrehozni – derül ki a Nature című folyóiratban pénteken közzétett cikkből. Ez a felfedezés utat nyithat olyan eszközök létrehozásához, amelyek energiát termelhetnek a levegőből.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

A kutatócsoport egy közönséges talajbaktériumból állított elő és elemzett egy hidrogénfogyasztó enzimet – írja Phys.org.

Közelmúltbeli kutatásaik kimutatták, hogy tápanyagszegény környezetben számos baktérium a légkörből származó hidrogént használja fel energiaforrásként.

Egy ideje már tudjuk, hogy a baktériumok a levegőben lévő nyomokban található hidrogént energiaforrásként használhatják fel a növekedésükhöz és túlélésükhöz, többek között az antarktiszi talajban, vulkáni kráterekben és az óceán mélyén. De egészen mostanáig nem tudtuk, hogyan teszik ezt

– mondta Chris Greening professzor, a Melbourne-i Monash University munkatársa.

A Nature-ben megjelent tanulmányban a kutatók a Mycobacterium smegmatis nevű baktériumból vonták ki a légköri hidrogén felhasználásáért felelős enzimet. Kimutatták, hogy ez a Huc nevű enzim a hidrogéngázt elektromos árammá alakítja.

A kutatások azt is kimutatták, hogy a tisztított enzim már egészen kis hidrogénkoncentrációban is elektromosságot termel. A laboratóriumi kutatások alapján a tisztított Huc hosszú ideig tárolható: le lehet fagyasztani vagy fel lehet melegíteni 80 Celsius-fokra az enzimet anélkül, hogy elveszítené energiatermelő képességét. A kutatók szerint ez azt tükrözi, hogy ez az enzim segíti a baktériumok túlélését a legszélsőségesebb környezetben is.

Bár a kutatás még korai stádiumban van, a Huc akár a napenergia alternatívájá is válhat.

A Huc-hoz hasonló enzimeket előállító baktériumok gyakoriak és nagy mennyiségben szaporíthatóak, ami azt jelenti, hogy az enzim fenntartható forrásához férhetünk hozzá. A kutatók egyik fő célja a Huc-termelés fokozása. "Ha egyszer elegendő mennyiségben állítjuk elő a Huc-ot, akkor szó szerint a határ a csillagos ég a tiszta energia előállítására való felhasználásra."





Borítókép forrása: Yuichiro Chino