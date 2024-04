A MET csoport 2023-ban 24,5 milliárd eurós konszolidált árbevételt ért el a 2022-es 41,5 milliárd euró után, azonban a második legnyereségesebb évét könyvelhette el. A Világgazdasághoz eljuttatott értékelése szerint az eredmény azt mutatja, hogy ismét kihasználta integrált üzleti modelljének erejét. Nyereségének nagyságát nem közölte.

Bővül a MET megújuló portfóliója. Képünk illusztráció (Fotó: Mediaworks)

Újabb három napelempark

A svájci központú csoport a múlt évben több pénzügyi forráshoz fért hozzá, amit számos kétoldalú megállapodás mellett az új, 1,33 milliárd eurós hitelkeretének elindítása is tükröz. Honlapján ezen felül azt is jelzi, hogy a teljes hitelkerete 2,275 milliárd euró. „A MET a pénzügyi partnerek elkötelezettségét a bizalom egyértelmű jelének tekinti a vállalat integrált értékesítési és trading üzleti modellje, növekvő eszközpozíciói és kockázatkezelési képessége iránt" – olvasható a közleményben. Három új napelemparkot helyezett üzembe Spanyolországban és Magyarországon, összesen 391 megawatt áramtermelő kapacitással. Új piacokra is belépett a megújulóenergia-fejlesztések terén, mégpedig Svájcban, Németországban és Lengyelországban.

Erősödik a MET pozíciója az LNG piacon

Értékesítését és tradingjét tovább bővítette, elsősorban a francia piacra való belépéssel. Folytatódott az LNG-üzletág növekedése is. A csoport úgy értékeli, hogy Európában ő működik a földrajzilag leginkább diverzifikált LNG-importstruktúrával.

Hosszú távú kapacitásokkal bír Németországban, Spanyolországban és Horvátországban,

nyolc országba importált cseppfolyósított gázt – többek között a Földközi-tenger térségébe (Görögország, Olaszország, Horvátország, Spanyolország), Északnyugat-Európába (Egyesült Királyság, Belgium, Németország) és az északi régióba (Finnország),

az elmúlt két évben a MET évente mintegy kétmillió tonna – 30-40 cargo – LNG-t szállított le.

Tavaly megnyílt a MET szingapúri irodája is. A MET Asia 90 százalékban a MET csoport és 10 százalékban a Keppel tulajdonában van. A cég LNG-portfóliójának fejlesztésére összpontosít.

A MET európai integrált energiavállalat tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra, valamint energetikai eszközök fejlesztésére és működtetésére. Leányvállalatai révén 15 országban van jelen, 30 ország gázpiacán és 22 nemzetközi kereskedési ponton aktív. Aktív a zöld (megújuló) és a rugalmassági (kiegyenlítő) energetikai eszközök üzemeltetésében. Az általa kereskedett gázmennyiség 88 milliárd köbméter volt, míg a kereskedett árammennyiség 68 terawattóra.