Műholdas képen is látszik, mire készülnek az ukrán atomerőműben

Háborús körülmények közepette indulna újra a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) orosz hivatalos közlések szerint. A létesítmény hidegleállásban lévő hat egységéből az idén legalább egy beüzemelne. Az intézkedésért az oroszországi Roszatom felelős, amely az érintett ukrajnai terület 2022. márciusi megszállása óta felügyeli az atomerőművet.

Nagyon hiányzik a Zaporizzsjai Atomerőmű árama az ellátásból / Fotó: AFP

Már látszik a műholdas képen az előkészület

A térség áramellátásából kétségtelenül nagyon hiányzik az 5700 megawatt teljesítményű erőmű által termelt villamos energia. Az újraindítás előkészületeit sorra vette a litvániai Bellona Environmental Transparency Center, majd arra jutott, hogy minden lehetséges forgatókönyv rejt bizonyos kockázatokat. „A műholdas képeken látszik, hogy folynak az előkészületek” – jelezte újságíróknak a Bellona atomipari tanácsadója, Dmitrij Gorcsakov.

A ZNPP újraindításának előkészítését ukrán vélemények szerint is már ma el kell kezdeni – ezt az ukrajnai atomerőműveket felügyelő Energoatom előtt álló munkáról írja az Energobiznesz. Felidézi, hogy a ZNPP-nél a háború előtt 11 ezren dolgoztak, gondoskodtak a létesítmény biztonságos működéséről. Most viszont az ukrán Energiaügyi Minisztérium és az Energoatom is úgy látja, hogy a Roszatom által biztosított személyzeten belül nincs megfelelő számú, az erőmű összes jellemzőjét ismerő, a blokkok hatékony és felelősségteljes üzemeltetésére képes szakember.

Kilőttek még egy mérőállomást az atomerőmű közelében

A ZNPP-nél tapasztalt biztonsági helyzetről számolt be friss jelentésében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). Eszerint a ZNPP-től kapott tájékoztatás szerint a múlt héten katonai támadásban megsemmisült a létesítménytől 16 kilométerre lévő egyik külső sugárzásfigyelő állomás. Az eset tovább csökkentette annak a lehetőségét, hogy észlelni és mérni lehessen a telephelyen kívüli radioaktív kibocsátást. A NAÜ helyszínen tartózkodó szakértői csoportja a biztonsági helyzet miatt nem tudta elérni a helyszínt, hogy megbizonyosodjon a kárról.

Az ügynökség felidézi, hogy a 2022 eleje óta a ZNPP 30 kilométeres körzetében más sugárzásfigyelő állomások sem működnek különböző hosszúságú ideje a katonai konfliktus következtében keletkezett károk miatt. Összesen 14 állomás van, ebből 4 nem elérhető. Bár a telephelyen kívüli sugárzásfigyelő berendezések működése világszerte elengedhetetlen része a nukleáris biztonságnak,

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hozzátette, hogy egy ilyen állomás elvesztése nincs közvetlen hatással a ZNPP biztonságára. Ám része a háború alatti biztonsági intézkedések folyamatos eróziójának, ami továbbra is mély aggodalomra ad okot.

A NAÜ szakértői továbbra is robbanásokat hallottak bizonyos távolságra az atomerőműtől. A NAÜ csapata

a helyszínen figyelemmel kíséri a telephely hűtővíz-ellátását, miután egy éve a kahovkai gát lerombolása miatt az erőmű kénytelen volt alternatív hűtővízforrást keresni. Tizenegy új fúrt talajvízkút adja azt a vizet, amelyre szükség van az összes blokk és biztonsági rendszereik jelenlegi hidegleállási állapotához. Az üzem ugyanakkor igyekszik fenntartani a fő hűtőtava vízszintjét is, ez azonban különösen nagy kihívás a nyári melegben. A hűtőtó vízszintje az elmúlt évben 1,5 méterrel, alig több mint 15 méterre csökkent.

Folyamatosan ellenőrzi a telephely mind a hat fő irányítószobáját, megfigyelve annak a kulcsfontosságú üzemeltetőszemélyzetnek helyzetét, amelynek néhány tagját az elmúlt hónapokban nevezték ki.

Részt vett a 4-es reaktorblokk vészhelyzeti dízelgenerátorának tesztelésén. Az erőmű személyzete a telephelyen kívüli teljesítményvesztést szimulálta, az eredmény összhangban volt a biztonsági követelményekkel.

Június 23-án, vasárnap a NAÜ szakértői rutinszerű sugárzásfigyelést végeztek a telephely határán belüli bejárás során.

Újabb biztonsági felszerelés érkezett Ukrajnába

A Helmnyckij, a Rivnei és a Dél-ukrajnai Atomerőműben, valamint a csernobili telephelyen jelen lévő NAÜ-szakértők arról számoltak be, hogy a nukleáris biztonságot a katonai konfliktus hatásai ellenére fenntartják, beleértve az elmúlt hét több napján a légiriadókat is.

Június 27-én, csütörtökön, kora reggel a Dél-ukrajnai Atomerőmű NAÜ-szakértői a szállodájuk óvóhelyére mentek, miután kézi lőfegyverek hangját hallották a közelben.

Valóban katonai akciók zajlottak a régióban, de a szállodát és az atomerőművet nem vették célba. A tervezett karbantartás és üzemanyagcsere a Dél-ukrajnai Atomerőmű három blokkjából kettőben és a rivnei négy blokkjából egyben folytatódik. A csernobili telephelyen a NAÜ szakértői biztonságosan mozogtak. Az ügynökség a múlt héten két új tétel nukleáris biztonsági felszerelést szállított Ukrajnába. Ezzel 51-re nőtt a szállítások száma a konfliktus kezdete óta.