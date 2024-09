Alternatív gázt szervez az MVM

Magyarország stabil energiaellátását szolgálták az MVM csoport idei első féléves beruházásai is. Az e célra költött 119,2 milliárd forint 6 milliárddal elmaradt a 2023. első fél évestől, de csökkentek a működés feltételeit jelentő piaci áram- és gázárak is, az infláció szelídült, és a hazai gazdasági körülmények is kedvezőbben alakultak az egy évvel korábbinál.

Az MVM további naperőművekkel erősödött/Fotó: MVM Zrt.

A beruházások főbb tételei

a Paksi Atomerőmű működéséhez, üzemidő-hosszabbításához,

a Mátrai Erőmű működésének fenntartásához,

a Mavir üzembiztonsági, hálózati és informatikai fejlesztéseihez,

a Magyar Földgáztároló Zrt. infrastruktúra-beruházásaihoz,

az elosztóhálózati társaságok eszközstratégia és a fogyasztói igények szerinti beruházásaihoz,

az MVMI Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó és az E.ON-tól átvett ügyfelek integrációjához kapcsolódtak.

A csoport 22 milliárd forintos befektetéseiből a nagyobb tételek a tázlári naperőmű megvásárlása és az MVM gáztermelő partnerében, az OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.-ben való további érdekeltségszerzés volt. Az MVM vállalatai az előző évinél alacsonyabb piaci áram-, gáz- és olajár-környezetben működtek, ami csökkentette a csoport beszerzései költségeit, de a saját piaci bevételeit is. Második féléves tevékenységének fő üzleti mutatóit a Világgazdaság a napokban ismertette.

A rezsicsökkentés működött

Viszont változatlan, több éve befagyasztott áron látta el a lakosságot árammal és gázzal, ehhez továbbra is állami támogatásra volt szüksége. Jelentése szerint a vizsgált időszakban a rezsicsökkentés fenntartására 434 700 millió forint állami támogatást kapott.

Mivel ez végső soron a hazai adófizetők befizetéseiből származott, a Világgazdaság visszaosztotta, hogy ehhez – végső soron saját, alacsonyabb rezsijéhez – havonta egy foglalkoztatott mennyivel járult hozzá: mintegy 20 ezer forinttal.

A támogatás a teljes hazai lakosságra vetítve fejenként 7,6 ezer forint hozzájárulást feltételez a KSH 2023 végi foglalkoztatási és népesség-adataival számolva.

Nagy projektek sora külföldön

A jelentés kiemelten szól a külföldi tevékenységek kapcsán az 1,7 millió csehországi ügyfelet ellátó Innogy Ceska republikáról, amely Csehország kizárólagos gázkereskedője. Akvizíciói révén már Magyarországtól Kínáig vannak projektjei, köztük több milliárd forintosok is, amelyeknek azonban a kockázati profilja is elérheti a bruttó több milliárd forintot a jelenlegi igen volatilis költségelemek mellett. Ez már jelentősen veszélyeztetheti a leányvállalati eredménycélok elérését, míg hatékony kezelésük esetén a célok sikeresen elérhetők.