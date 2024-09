Jövőre új korszak kezdődik a magyar gázpiacon

Jövőre is esik a belföldi termelés

Napi mintegy 4,6 millió köbméterről napi 4,2 millió köbméterre tovább csökken a belföldi gáztermelés az FGSZ Zrt. várakozásai szerint. Ez nem meglepő, és annyiban nem is okoz nagy gondot, hogy a Magyarországon felhozott gázból a hazai igényeknek eleve csak körülbelül az ötödét elégítik ki. Az energia-önellátás miatt azonban az Energiaügyi Minisztérium nyolc újabb területre indított koncessziós eljárásokat szénhidrogén kutatására, feltárására és termelésére, épp a napokban.

A következő, 2025/26-os gázévben az FGSZ szerint már napi 5,5 millió köbméteres hazai termelés várható. E magasabb szint három éven át fenn is maradhat. A növekmény részben az államtól gáztermelői feladatokat is kapott állami MVM-től várható. A társaság most jelentette be egy újabb kút lefúrását.

Ki sem látunk a tárolói gázból

Magyarország majdnem színültig telt tárolókkal várja a közelgő fűtési idényt, ahogyan Európa közel egésze is. Pillanatnyilag közel 92 százalékos töltöttségnél tartunk. És van nagyobb mennyiség tartalékolására is igény, így a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tavaly és az idén is hozzájárult, hogy a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a névleges mennyiségnél kicsit több gázt fogadjon. A hazai betárolt gáz öt létesítményben található, ebből négy az MFGT-é és egy a Hexumé.

A hazai tárolók gázának mintegy négyötöde jellemzően a felhasználókat ellátó gázelosztó társaságokhoz kerül, a maradékon az erőművek és az ipari felhasználók osztoznak. Magyarországon tárolják a szerbiai lakosság téli ellátásához szükséges mennyiséget is, továbbá a hazai export- és a tranzitigények is úgy elégíthetők ki megnyugtatóan, ha közben kellő nagyságúak a belföldi tartalékok.