Nehéz tél vár az ukránokra: akár napi 20 órás áramkimaradások is lehetnek

Akkor viszont, ha csak hat-hét atomerőmű működik megfelelően, a tél is kemény lesz, az orosz erők pedig további károkat okoznak az infrastruktúrában, válsághelyzet alakulhat ki. Ilyen körülmények között az is előfordulhat, hogy a nap 24 órájából akár 20-at is áram, illetve fűtés nélkül kell majd átvészelniük az ukránoknak.