Ezer módon csökkenthető a fűtésszámla – megmutatjuk, hogyan

A fűtésszámla csökkenthető programozható termosztát használatával / Fotó: AFP

Trükkök a fűtőtestekkel

A lemezradiátor az olcsóbb, de érdemes ebből is a jó minőségű, vastagabb lemezből készült, tartósabb fajtát választani. Hosszú távon jobb döntés lehet az alumíniumradiátor, amely az előbbinél tartósabb, könnyebb, esztétikusabb és javítható is. Viszont nem szabad rézvezetéket tartalmazó rendszerhez szerelni, mert az elektrokémiai reakció miatt kilyukadhat. A legdrágább és egyben a legnehezebb fűtőtest az öntöttvas radiátor, amelyből manapság már gyártanak lapradiátor formájút is. Ennek előnye, hogy korrózióálló és rendkívül nagy az élettartama. Tovább növelhetjük a radiátor hatékonyságát – magyarázza a Praktiker –, ha mögé hőtükrös fóliát helyezünk el. A fűtőtestek cseréje előtt mindenképp kérjük szakértő tanácsát. Ha kiválasztottuk a megfelelő terméket, akár online is megrendelhetjük a barkácsáruház webshopjában.

A légtelenítésen már nyilván mindenki túl van

A hideg beköszönte előtt érdemes légteleníteni a fűtőtesteket, hiszen a rendszerbe került levegő miatt a víz nem tud a csövekben egyenletesen eloszlani. A levegő rosszabbul vezeti a hőt a víznél, ezért csökken a fűtés hatásfoka. Fontos a portalanítás is. A felsoroltak is fontos elemei a téli energiatakarékosságnak.

Minden fűtési rendszert fel kell készíteni az új idényre. Elengedhetetlen a kazánok tisztítása, amit jobb szakemberre bízni. A karbantartás áltában a garancia fenntartásához is szükséges. Át kell vizsgálni és tisztítani a kéményt is. Az abban lerakódott korom és szurok szűkítheti, eltömítheti a füstjáratot, a tűz emiatt gyengébben éghet, ami nehezíti a lakótér kifűtését. A szűkebb füstjárat akadályozhatja az égéstermék szabad távozását, a tökéletlen égés miatt pedig szén-monoxid keletkezhet, valamint növekedhet a kéménytűz kockázatának esélye is. Érdemes szén-monoxid-jelzőt használni.