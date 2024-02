Huzatgátlók, fólia a radiátor mögé, másodlagos üvegezőfólia az ablakokra, radiátorok légtelenítése és még sorolhatnánk. A közösségi médiában hemzsegnek az ezekhez hasonló tippek. Nálunk a rezsicsökkentés sok háztartás számára segítséget jelent, de emellett érdemes kihasználni a más országokban bevált fűtésszámla-csökkentő módszereket is, amelyek alkalmazhatóak önmagukban és kombinálhatók is.

A hőtérkép sokat segíthet, amikor azt mérik fel, hol fogy a legtöbb energia

Fotó: rdonar

Az ingyenes és alacsony költségű intézkedések, az épület anyagának néhány egyszerű módosítása növelheti a belső meleget.

Nem mindegy, hogy szökik el a hő az otthonunkból

Sokan érezhették már, hogy, amikor kint lejjebb esik a hőmérséklet vagy erősebben fúj a szél, a lakásban a hideg levegőt az ott lakók a lábukon és a hátukon is fokozottan megérzik, akár például tévézés közben. A huzat általában a nyílászárók nem megfelelő szigetelése miatt jut be a lakásba. Mit tehet ilyenkor az ott lakó? Egy angol nyugdíjas példájából kiindulva – amelyről a bbc.com számolt be –, az önkormányzati lakásban elég volt az esetet bejelenteni a helyi hatóságnak, ahonnan hamarosan érkezett is segítség: szakemberek huzatgátlókat és fólia hátlapokat szereltek fel a hat radiátorhoz, amelyek visszaverik a hőt a helyiségbe. Az ajtók és az ablakok nyílásaihoz a fázós lakó még rongyokat, kisebb takarókat is tett, a belső hőmérséklet pedig érezhetően feljebb kúszott. Persze az igazi megoldást – itthoni esetben gondolkodva – egy támogatott, energiatakarékos nyílászáró programban való mielőbbi részvétel jelentené, amelynek során a ház összes lakásában megoldanák ezt a problémát.

Sajnálatos tény, hogy nemzetközi szinten és az egyes országokra vonatkozóan is viszonylag kevés adat áll rendelkezésre arról, mit is lehet csinálni a a fűtésszámla mérséklésére, melyek a leghatékonyabb megoldások.

Ráadásul néhány gyakran emlegetett ötlet – például egy szoba gyertyával való fűtése vagy a főzőkészülék bekapcsolása és felügyelet nélkül hagyása – veszélyes lehet.

Az energiaszegénység ugyanakkor egyre növekvő probléma számos országban, köztük az Egyesült Királyságban, ahol – az End Fuel Poverty Coalition becslései szerint – az elmúlt télen megközelítőleg 5000 haláleset következett be az otthonok lehűlése miatt. Ez mintegy 50 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, amiben – kimondva vagy kimondatlanul – biztos, hogy nagy szerepe volt az orosz-ukrán háború miatti szankcióknak. Az Egyesült Államokban az Energy Information Administration szerint a háztartások 27 százaléka számolt be tavaly energiaellátási bizonytalanságról, ami körülbelül 34 millió otthont jelent.

Jó és egyedi módszer, ha a a kazánoknál a radiátorokba továbbított víz hőmérsékletét vesszük lejjebb, akár két lépcsőben

Fotó: Dario Sabljak

A Nesta brit innovációs ügynökség közzétett egy tanulmányt, amelyben számba veszi azokat a megtakarításokat, amelyeket az emberek elérhetnek, ha például fóliát helyeznek a radiátorok mögé a falra, vagy másodlagos üvegezőfóliával vonják be az ablakokat. Katy King, a Nesta fenntartható jövőért felelős igazgatóhelyettese szerint

az egyik leghatékonyabb az energiakiadások megtakarítására a lakások belső hőmérsékletének még nem kellemetlen szintre csökkentése.

Ez leginkább úgy érhető el, hogy a kazánoknál a radiátorokba továbbított víz hőmérsékletét vesszük lejjebb, akár két lépcsőben. Továbbá légtelenítsük a vízzel töltött radiátorokat, hogy eltávolítsa a bennük lerakódott levegőt, és javítsa hőteljesítményüket, amikor a kazán működik.

A másodlagos üvegezésű ablakfólia a legtöbb otthonban, hosszabb távon, az épületek fűtésére és hűtésére felhasznált energia körülbelül 25-30 százalékát is megmentheti. A radiátorok fólia hátlapja azonban – a Nesta kutatása szerint – nem spórol olyan sokat, és ez csak a külső szigetelt falakon működik gáz- vagy olajfűtéses otthonokban. A huzat csökkentése azonban bármilyen módszerrel nagyon hatásos lehet.

A zuhanyrózsa átfolyása is befolyásolja a fűtési költségeket

Rengeteg más lehetőség is van, amelyekre nem is gondolnánk. Katy King megemlít egy további, a Nesta kutatásában szereplő intézkedést: a csökkentett átfolyású zuhanyfejeket. Ezzel pénzt takaríthat meg, mivel csökkenti a zuhanyozáshoz szükséges fűtési mennyiséget és a felhasznált víz mennyiségét is. Emellett arra is érdemes gondolni, hogy mennyi időt töltünk a zuhany alatt – mondja Elliot Clark energetikai tanácsadó.

Ugyancsak a huzat kordában tartásának fontosságát hangsúlyozza a szakember, amelyhez egy, a kandallók használatához kapcsolódó példa is hoz: amikor a lakó saját nappalijából eltávolította a nyitott romantikus fűtőeszközt, ezzel jelentős fűtésköltség megtakarítást ért el. „Átalakította a nappalimat, nem szívta ki az összes meleg levegőt a házból” – mondta az elégedett háztulajdonos.

A nagy darab, szigetelő jelleggel működő kiegészítők is sokat tompíthatnak a lakást lehűtő huzaton

Fotó: MIA Studio

Clark azt javasolja, hogy tapasszák be a lyukakat a csövek körül a külső falakban vagy más olyan területeken, ahol a téglafal nem olyan jól tömített, mint kellene. Fontos azonban, hogy ne takarja el a szellőzőtéglát vagy az elszívó ventillátor kimeneteit.Vastag függönyök, huzatvédők az ajtók alatt vagy a levélszekrényekben is segíthetnek. Már a hőmérséklet kismértékű emelkedése is megváltoztathatja az élet minőségét.

Csak egy-két fok, és máris csökkennek a légúti problémák vagy a mentális egészségügyi problémák.

Ám nézhetjük az egész kérdéskört a másik oldaláról is.

Veszélyes is lehet a fűtésköltségekkel takarékoskodni

Az emberek gyakran használják a „fűtsd az embert, ne a szobát” kifejezést annak hangsúlyozására, hogy melegen kell tartani a testet: például termo-ruházattal vagy elektromos takaróval, alacsonyabb összköltséggel.

A fekete penész életveszélyes lehet, és nehéz kiirtani, ha megtelepszik egy ingatlanban

Fotó: New Africa

Ennek lehetséges buktatója az, hogy ha a szoba nagyon lehűl, az ott lakó akkor is hideg levegőt fog belélegezni, ami potenciálisan káros hatással lehet a légúti tünetekre. Ráadásul a hideg falak és az üvegezés gyakori páralecsapódást okozhatnak. A fekete penész pedig életveszélyes lehet, és nehéz kiirtani, ha megtelepszik egy ingatlanban.

Bár a felsorolt trükkök, praktikák vagy intézkedések segíthetnek csökkenteni a fűtésüket ésszerű mértékben használni képes emberek költségeit, még mindig szép számban akadnak olyan fogyasztók, akik nem ügyelnek az értelmetlenül növekvő költségek kézben tartására. Ezzel pedig nem csak a saját környezetükben tesznek kárt, hanem az egész világ viszonylatában energiapazarlókká válhatnak.