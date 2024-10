Sok zöldhidrogénprojekt vizsgázik rosszul

Nem túl biztató, hogy a világ hidrogéntermelésének 99 százalékát fosszilis tüzelőanyag felhasználásával állítják elő, és mindössze 1 százalékát megújuló forrásból a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2023-as előrejelzése szerint. A környezetkímélő zöldhidrogén előállítása egyelőre túl drága és sok más kényelmetlenséggel is jár.

Van, ahol ígéretes a zöldhidrogén előállítása/Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Pedig az elmúlt évek lelkesedése az 1 százaléknál nagyobb arányt ígért. A zöldhidrogén energiaforrásként történő használatát zöld volta mellette az is felértékeli, hogy csökkenti a fosszilis energiahordozóktól való függést. Mégis úgy áll, hogy miután az Európai Számvevőszék (ECA) júliusban azt állapította meg, hogy a zöld hidrogénre elkülönített 18,8 milliárd euró nem tudja elindítani a teljes hidrogénenergia-termelést az EU-ban, ma már az is látszik, hogy még ennek az összegnek is elpárolgott egy része, így a környezetbarát módon előállított hidrogénnel kapcsolatos projektet sora maradt papíron.

Az Európai Bizottság 2030-ig legfeljebb 10 millió tonna zöldhidrogén előállítását és 10 millió tonnás importot tűzött ki célul. Az a másik brüsszeli cél azonban, hogy szintén 2030-ra legalább 40 gigawatt megújuló energiaforrással működő hidrogén-elektrolizátor kapacitást kell létrehozni, a könyvvizsgálók szerint csak egy hidrogén lobbicsoport ötlete volt. A problémák láttán Stef Block, az Európai Számvevőszék könyvvizsgálója a nyáron azt mondta, hogy

a gyakorlatban is tesztelni kellene az EU megújuló hidrogénnel kapcsolatos iparpolitikáját,

az Európai Bizottságnak célzottabban kellene elosztania az uniós hiányfinanszírozást,

és ösztönöznie kellene a hidrogénprojekteket.

Dániában nincs meg a zöldhidrogén körüli összhang

A beruházások nem kellően átgondolt előkészületeinek következményeire bőven van példa. A dániai áram- és gázrendszer üzemeltetője, az Energinet néhány napja jelentette be, hogy 2028-ról 2031 végére, vagyis teljes három évvel elhalasztja a Nyugat-Dánia és Észak-Németország közötti hidrogénvezeték elindítását. Ez lenne az első, két ország közötti ilyen vezeték. A beruházáshoz kapcsolódó fő dániai összeköttetések is csak 2032 és 2033-ra készülnének el. A dán Energiaügyi Minisztérium azzal magyarázza a halasztást, hogy a megvalósítás ütemezését hozzáigazítsák a zöldhidrogén iránti helyi igény, valamint a zöldhidrogén termelésének kibontakozásához és egyensúlyához.